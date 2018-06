NOFX: Alle US-Shows nach Witzen über Las-Vegas-Shooting abgesagt

NOFX haben in einem Statement die Absage all ihrer geplanten US-Shows bekannt gegeben. Laut Frontmann Fat Mike sei das nicht Entscheidung der Band gewesen: Es hätten sich wegen ihrer Witze über die Opfer eines Amoklaufs alle US-Venues geweigert, sie spielen zu lassen.

"Scheiß' drauf! Ich soll eigentlich nicht darüber reden, aber wegen unserer Bemerkungen in Las Vegas wurde jede NOFX-Show in den USA gecancelt", schreibt Fat Mike auf Instagram. Der Post wurde inzwischen auch über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Band geteilt. "Wir haben die Shows nicht abgeblasen... uns wurde gesagt, dass NOFX in keiner großen Venue der Vereinigten Staaten mehr Willkommen sind. Kein Witz! NOFX wurden praktisch verboten, in unserem eigenen Land."

Die Punkrocker hatten vor wenigen Wochen bei einem Konzert in Las Vegas Witze auf Kosten der Opfer eines Amoklaufs bei einem Country-Festival gemacht, bei dem mehr als 50 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden waren. Unter anderem fiel während ihres typischen Herumgealbers zwischen den Songs die Bemerkung: "Wenigstens waren es Country- und keine Punkrock-Fans". Infolgedessen strich das von NOFX selbst mitveranstaltete Punk In Drublic Fest die Band aus seinem Programm, was jedoch nur Shows in den USA betraf, nicht die gerade stattfindenden Konzerte der Reihe in Europa. Auch eine Brauerei kündigte die Zusammenarbeit auf.

Die Band entschuldigte sich einige Tage später in einem Statement und übernahm die volle Verantwortung für die Kommentare. In seinem neuen Statement betont Fat Mike das auch weiterhin: "Wir haben einen Fehler gemacht, uns entschuldigt, und wir müssen die Konsequenzen tragen. Vielleicht ist das nicht fair, aber so ist das Leben." Zum Schluss wirft er in den Hashtags zum Post jedoch die Frage auf: "When did punkrock become so safe?"

Fat Mike wolle sich darum kümmern, doch noch ein paar Shows in den USA möglich zu machen. Konzerte in Kanada, Mexiko und Europa sind von der Absagewelle nicht betroffen. Noch in den nächsten Tagen spielen NOFX in Deutschland und Österreich mehrere Festivalshows.

Facebook-Post: Offizielles Statement von NOFX via Fat Mike

Live: NOFX

22.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

23.06. Wiesbaden - Punk In Drublic Fest

24.06. Scheeßel - Hurricane Festival

29.06. Dornbirn - Punk In Drublic Fest

01.07. Berlin - Punk In Drublic Fest