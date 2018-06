Kettcar kündigen weitere Konzerte für 2018 an

Es ist nicht das erste Mal dieses Jahr, aber deswegen gleich doppelt erfreulich: Kettcar haben wieder zusätzliche Konzerte und Festival-Auftritte für 2018 angekündigt.

Von einer "Never Ending Tour" im Stil von Bob Dylan kann man nicht reden, aber es es ist schon beeindruckend, wie viele Kilometer Kettcar dieses Jahr runterreißen während der Tour zum aktuellen Album "Ich vs. Wir". Die neu angesetzten Festival-Shows finden in München auf dem Theatron Fest und beim Rockaway Beach statt sowie bei der eigenen Label-Kreuzfahrt Cruise Van Cleef. Außerdem stehen nun mehrere Daten für Festivalslots fest. Abschluss der Tour wird voraussichtlich das neu angesetzte Konzert in Wien sein.

Alle Termine findet ihr unten. Karten für die eigenen Shows gibt es bei Eventim.

Zuletzt hatten Kettcar ein Making-of zum Videoclip ihres Songs "Benzin und Kartoffelchips" veröffentlicht, das sie Mitte Februar präsentiert hatten.

Live: Kettcar

20.07. Rostock - Mau Club

21.07. Cuxhaven/Nordholz - Deichbrand Festival

03.08. Luhmühlen - A Summer's Tale Festival

09.-11.08. Haldern - Haldern Pop

12.08. Kassel - Kulturzelt

15.08. Salzburg - Rockhouse

16.08. Dornbirn - Conrad Sohm

17.08. München - Theatron Festival

17.-19.08. Großpösna - Highfield Festival

23.08. Havneby - Cruise van Cleef

31.08. Losheim am See - Rockaway Beach Open Air

09.-11.11. Weißenhäuser Strand - Rolling Stone Weekender

17.11. Wien - Gasometer

16.-18.11. Europapark Rust - Rolling Stone Park