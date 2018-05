Mutoid Man covern Little Richard, veröffentlichen Cover-EP

Die spaßverliebten Math-Metaller Mutoid Man shreddern sich mit Little Richards "Keep A-Knockin'" durch den dritten von drei angedrohten Cover-Songs - und streamen ihre gesamte Cover-EP.

Nachdem uns Mutoid Man die letzten zwei Wochen erst mit Tom Jones' "She's A Lady" und dann mit Led Zeppelins "Communication Breakdown" versüßt hatten, gibt es mit "Keep A-Knockin'" von Little Richard nun den dritten Cover-Song vom Trio um Converge-Schlagzeuger Ben Koller und Cave In-Frontmann Stephen Brodsky.

Erneut hat man dem Song ein schön dämliches Single-Sleeve-Cover verpasst, und natürlich haben sie auch diesen Song wieder leicht umbenannt - in "Keepa Gnawkin'".

Der Rock'n'Roll-Oldie, den Richard Penniman alias Little Richard 1958 veröffentlicht hatte, wird von Brodsky mit einem Kalauer eingeläutet: "This is a song by Little Dick - but chances are: He's got a real big one!"

Alle drei Songs lassen sich jetzt auch über die Bandcamp-Seite von Mutoid Man hören. Dort kann man die Songs auch digital erwerben.

Stream: Mutoid Man - "Keepa Gnawkin'"