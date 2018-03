L7 kommen auf Europa-Tour

Die Riot-Grrrls L7 werden im Sommer auf Club-Tour kommen und fünf Mal in Deutschland und ein Mal in der Schweiz Station machen.

2015 waren sie unter anderem als Support für Slash in der Zitadelle in Berlin Spandau zu sehen, 2016 kamen sie dann für vier Club-Shows zurück - und jetzt erneut: L7 scheint es bei uns zu gefallen.

Die in den 80ern gegründete Band, die in den 90ern mit feministisch geprägtem Rock zwischen Alternative, Punk und Grunge zu Ruhm kam, verwaltet nicht nur ein beachtliches Erbe aus tollen Alben wie "Smell The Magic" (1990) und "Bricks Are Heavy" (1992) - sie wird auch neues Material mitbringen.

Erst Anfang Februar veröffentlichten sie den Song "I Came Back To Bitch", im Oktober 2017 überraschten L7 mit "Dispatch From Mar-a-Lago" - dem ersten Song seit 18 Jahren.

Die beiden Songs sind im Zuge der Band-Dokumentation "L7: Pretend We're Dead" entstanden, die die Gründungszeit in den 80ern, den Auftieg in den 90ern und das Auseinanderbrechen 2001 zeigt.

Karten für die kommenden Daten der Band könnt ihr bei Eventim bekommen.

Live: L7

16.06. Köln - Gebäude 9 17.06. Berlin - SO36 19.06. Hamburg - Gruenspan 25.06. Frankfurt - Zoom 26.06. München - Strom 27.06. Zürich - Dynamo

Trailer: "L7: Pretend We're Dead"