VISIONS Premiere: God Is An Astronaut streamen Video zu neuer Single "Epitaph"

God Is An Astronaut lassen der Ankündigung ihres neuen Albums "Epitaph" Handfestes folgen: Das Video zum Titeltrack fungiert als Einführung in das schwere Thema der Platte - seht es exklusiv bei uns.

God Is An Astronaut vertrauen bereits seit ihren unabhängigen Anfängen auf eine visuelle Komponente zu ihrer Interpretation von Post-Rock. Das zeigte vor einem Monat der Albumteaser zu "Epitaph" in flackernden Einstellungen, das zeigt nun auch der Clip zum Titeltrack.

Röntgenaufnahmen, trauernde Menschen, Verstorbene - alles in schwarz-weiß. Es geht der Band um Darstellung von "Schmerz und Verlust, aber ohne sich darin zu verlieren." Über die Hälfte seiner Spielzeit kündigt der Song einen Ausbruch an, der zwar folgt, doch nur um später in eine Sektion mit fernen Frauenstimmen und Klavier-Tupfern überzugehen.

"Epitaph" erscheint am 27. April bei Napalm und thematisiert tragische Ereignisse, die Menschen aus dem Bandumfeld widerfahren sind. Kurz nach Release kommen die Iren auf Tour. Karten sind bei Eventim erhältlich.

Video: God Is An Astronaut - "Epitaph"

Live: God Is An Astronaut

29.04. Köln - Gebäude 9

30.04. Berlin - Columbia Theater

03.05. Wien - Szene

04.05. München - Feierwerk*

* mit Xenon Fields