Donots veröffentlichen emotionales Video zu "Alle Zeit der Welt"

Die Donots sind gerade mit ihrem aktuellen Album "Lauter als Bomben" auf Tour, für alle daheimbleibenden Fans gibt es nun ebenfalls Grund zur Freude: Im neuen Video zu "Alle Zeit der Welt" seht ihr ein Mädchen mit ihrem treuen Hund durch Edinburgh streunen - bis die Hauptdarstellerin in einen Überfall gerät.

"Alle Zeit der Welt" ist der am weitesten zurückgelehnte Song auf "Lauter als Bomben", dem neuen und mittlerweile zweiten Album der Donots auf Deutsch. Er ist kurz vor der Geburt von Sänger Ingo Knollmanns Tochter entstanden und vermittelt ein entsprechendes Entschleunigungsgefühl - als für sich stehender Ruhepol auf dem Mixtape-artigen Album.

Den dazugehörigen Clip haben die Donots in Edinburgh drehen lassen: Ein wunderschöner Hund läuft darin mit seiner jungen Besitzerin durch die Straßen und Wälder der Stadt, bis sie in eine Diskussion mit einer Gang gerät, die sich offenbar aus vermeintlichen Freunden zusammensetzt. Im späteren Verlauf klärt sich, dass sie einen Raubüberall in einem Supermarkt geplant haben. Das Mädchen zieht sich verunsichert und ängstlich mit ihrem Hund zurück, lässt ihren Vierbeiner das Musikvideo zu "Stop The Clocks" sehen und beschließt, bei dem Überfall mitzumachen - mit traurigem Ergebnis.

"Alle Zeit der Welt" ist der fünfte Song aus "Lauter als Bomben", den die Donots mit einem Video flankieren. Zuvor hatte die Band bereits Clips zu "Eine letzte letzte Runde", "Whatever Forever", "Rauschen (Auf jeder Frequenz)" sowie ein Lyric-Video zu "Keiner kommt hier lebend raus" veröffentlicht.

Derzeit sind die Donots auf von VISIONS präsentierter Tour in Deutschland und Umgebung unterwegs, heute spielen sie im ausverkauften Huxley’s Neue Welt in Berlin. Karten für die übrigen Shows bis Ende März gibt es bei Merchcowboy und Eventim. Im Sommer ist die Band dann auf zahlreichen Festivals, im Dezember beim sechsten Grand Münster Slam zu sehen.

Video: Donots - "Alle Zeit der Welt"

