Die Nerven streamen mit "Frei" ersten Song ihres neuen Albums

Die Noiserocker Die Nerven lassen es krachen: Der neue Song "Frei" ist der erste Vorbote für das neue Album "Fake" - und entpuppt sich direkt als einer ihrer bislang härtesten.

"Lass' alles los, gib alles frei" - im neuen Die Nerven-Song warten die Stuttgarter nicht lange auf den großen Knall. Schon nach einem knappen, zittrigen und rauschenden Instrumental-Intro bricht es analog zum Text aus der Band heraus. Ein polternder Noise-Sturm, auf den eine beklemmende, angespannt brodelnde Strophe folgt - die aber nur darauf abzielt, dem Schlachtruf vom Anfang neues Feuer zu machen.

Nach den urtümlichen Kriegstrommeln zum Schluss von "Frei" darf man davon ausgehen, dass Die Nervens neues Album ein wuchtiger Nachfolger für das 2015 erschienene "Out" werden wird. Im Dezember hatte das Trio die Platte fertiggestellt, vor zwei Tagen kündigte es "Fake" offiziell an. Das Album erscheint am 20. April via Glitterhouse.

Kurz davor beginnt auch Die Nervens ausführliche Tour zum Album. Karten gibt es auf der Internetseite ihrer Booking-Agentur.

Stream: Die Nerven - "Frei"

Live: Die Nerven

19.04. Wiesbaden - Schlachthof

20.04. Leipzig - Conne Island

21.04. Berlin - Festsaal Kreuzberg

22.04. Hamburg - Hafenklang

23.04. Köln - Gebäude 9

27.04. Schorndorf - Club Manufaktur

28.04. München - Strom

29.04. Wien - Fluc