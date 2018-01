VISIONS empfiehlt: Boysetsfire kündigen Secret Show mit Giver an

Boysetsfire haben ihren Fans eine weitere Gelegenheit gegeben, sie rund um ihr bevorstehendes Family First Festival live zu erleben. Weil das Festival schon ausverkauft ist und auch die Warm-up-Show großen Zulauf bekommt, kündigte die Post-Hardcore-Band nun eine zusätzliche Secret Show in Köln an.

Diese findet am Mittwoch, den 31. Januar im Kölner Gebäude 9 statt. Als Special Guest haben Boysetsfire die lokalen Hardcore-Newcomer Giver eingeladen, die morgen ihr Debütalbum "Where The Cycle Breaks" veröffentlichen, das ihr seit Montag schon exklusiv bei VISIONS im Stream hören könnt.

Wer dabei sein will, muss schnell sein: Nur 300 Karten gibt es insgesamt, davon waren zum Zeitpunkt von Boysetsfires Post nur noch 50 verfügbar - denn Abonennten ihres Newsletters wurden schon vorher informiert. Karten gibt es bei Eventim.

Boysetsfires Family First Festival findet am 2. Februar im Kölner Palladium statt und folgt der ersten Ausgabe ihres großen Konzert-Events, das die Band aus Delaware extra für die eingeschworene Fangemeinde in Deutschland veranstaltet. Support bekommen sie von Singer/Songwriter Dave Hause, der Aachener Post-Hardcore-Band Fjørt, der Politpunk-Supergroup Great Collapse und den Hardcore-Stürmern AYS.

Weil die Karten für das Konzert schnell vergriffen waren, kündigten Boysetsfire eine Zusatzshow am Vorabend in der Kölner Live Music Hall an. Dort werden sie von Coldburn unterstützt.

Facebook-Post: Boysetsfire kündigen zusätzliche Secret Show in Köln an

VISIONS empfiehlt:

Boysetsfire: Family First Festival

31.01. Köln - Gebäude 9

01.02. Köln - Live Music Hall

02.02. Köln - Palladium | ausverkauft