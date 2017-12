Donots: So war das exklusive Pre-Listening im Studio der Band

Glückliche VISIONS-Gewinner und erleichterte Band: Das Pre-Listening der Donots zum neuen Album "Lauter Als Bomben" am vergangenen Freitag war ein voller Erfolg. In einer kurzen Video-Nachricht aus dem eigenen Studio in Münster blickt man sowohl auf Seiten der Band als auch bei den vier Fans in grinsende Gesichter.

"Unglaublich nervös und (an)gespannt" seien die Donots im Vorfeld gewesen, gibt Sänger Ingo Knollmann zu. Schließlich hat man als Musiker natürlich ein Gefühl und eine Meinung zu den eigenen Songs, weiß dann aber nie, wie wohl Außenstehende auf das Album reagieren werden. Um während der Pre-Listening-Session, zu der neben Medienvertretern und Bloggern auch die vier Gewinner unserer VISIONS-Verlosung eingeladen waren, nicht ständig die Gesichtsausdrücke der Hörer über zu interpretieren, blieb das Licht kurzerhand aus.

Bei Kaltgetränken, veganen Snacks und jeder Menge Plaudereien aus dem musikalischen Nähkästchen stellten die Musiker nicht nur ihr elftes Album, sondern auch ihr liebevoll umgebautes und eingerichtetes Studio Heavy Kranich in Münster vor. Dass die neuen Songs am Ende einen ausgesprochen guten ersten Eindruck hinterließen, fasst Knollmann wie folgt zusammen: "Wenn Applaus das Brot des Künstlers ist, haben wir am gestrigen Abend auf jeden Fall diverse Baguettes für "Lauter Als Bomben" bekommen. Dankeschön dafür!!!"

"Lauter Als Bomben" erscheint am 12. Januar via Solitary Man und Warner. Gefeiert wird mit einer ausgiebigen Tour ab nächsten Februar. Zuvor finden zwei bereits restlos ausverkaufte Jahresabschlusskonzerte der Band in Osnabrück statt. Tickets für die Tour im nächsten Jahr und den Grand Münster Slam Ende 2018 sind bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatte die Band das Video zur vierten Single "Eine Letzte, Letzte Runde" vorgestellt. Auch die Songs "Keiner kommt hier lebend raus", "Rauschen (Auf jeder Frequenz" und "Whatever Forever" wurden bereits ausgekoppelt und vermitteln all denen einen ersten Eindruck, die noch nicht in den Genuss des kompletten Albums kommen durften.

Video: Donots grüßen aus dem Studio