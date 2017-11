Fjørt rufen in VISIONS 297 zu mehr Miteinander auf

Schon auf Fjørts zweitem Album "Kontakt" ging es - dem Titel entsprechend - um die ausbleibende direkte Kommunikation zwischen den Menschen. Seitdem ist die Gesellschaft nur noch weiter auseinandergedriftet. Das hat die neue Platte "Couleur" geprägt - doch die Aachener haben noch Hoffnung.

Es sind ganz einfache Beobachtungen aus dem Alltag, die Fjørt zum Nachdenken angeregt haben. Gitarrist Chris Hell, Bassist David Frings und Schlagzeuger Frank Schophaus finden anschauliche Beispiele dafür, dass ein freundliches Miteinander immer seltener zustande kommt. "Du siehst das auch im Straßenverkehr", meint Schophaus. "Im Auto sitzen die Leute in ihrem eigenen Raum, sind angespannt, wollen der Erste und der Schnellste sein." – "...und fluchen andere Menschen an, die nur drei Meter entfernt in einem anderen Auto sitzen", fügt Hell hinzu. Frings fasst zusammen: "Es reicht also ein Metallgehäuse um dich herum und eine dadurch kreierte Anonymität, um jemand anderem den Mittelfinger zu zeigen, zu schreien, zu brüllen und ihn niederzumachen."

Diese Verrohung, diese schnelle Vorverurteilung von anderen und der zunehmende Fokus auf das Ich sind kleinteilige Auslöser für das Kippen des gesellschaftlichen Klimas. Und am Ende wirkt sich das auch auf die Politik aus. Das war schon Anfang 2016 so, als "Kontakt" erschienen war, und führte zum Song "Paroli", in dem die sonst eher kryptisch textenden Fjørt klare Worte gegen den Rechtsruck finden. Auf "Couleur" werden die drei Musiker um ein Vielfaches direkter, wütender - doch auch hoffnungsvoller. Beim Interview in Aachen meint Frings: "Wenn wir uns hier im Café an einem Tisch gegenübersitzen, dann gehen wir automatisch aufeinander zu. Wenn dir was fehlt, dann geben wir ab. Ich glaube, dieses Grundempfinden steckt in jedem."

Inwiefern sich Fjørt jedoch auch selbstkritisch gegenüberstehen, wie die lokale Musikszene Aachens sie auch menschlich zu denen gemacht hat, die sie sind und weshalb sich das Trio auf keinen Fall als politische Band bezeichnen würde, erfahrt ihr in unserer Geschichte zur Band in VISIONS 297 - ab dem 1. Dezember am Kiosk.

Exklusive Heftbeilage: Alle Tracks aus der Hotelsession im Hotel Waldlust, mit der Fjørt ihr neues Album angekündigt hatten, auf CD!

Wer die Band live erleben möchte, hat ab Januar die Gelegenheit: Nach den Releaseshows im Münsteraner Gleis 22 kommt die Band auf ausgedehnte und von VISIONS präsentierte Tour durch Deutschland und Österreich. Karten gibt es bei Eventim.

