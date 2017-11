Feine Sahne Fischfilet zeigen Video zur neuen Single "Zurück in unserer Stadt"

Foto: Screenshot Youtubey

"Lieber ekelhaft statt Einzelhaft": Feine Sahne Fischfilet präsentieren mit "Zurück in unserer Stadt" den ersten Track aus ihrem kommenden Album "Sturm & Dreck". Der ist eine hochprozentige Saufhymne, das Video die dazu passende nächtliche Eskalation.

Feine Sahne Fischfilet fackeln nicht lange und schicken ihrem neuen Album "Sturm & Dreck" gleich den großen Mitgröl-Hit voraus: "Wir sind zurück in unserer Stadt/ Mit zwei Promille durch die Nachbarschaft", johlt die Band eingängig im Refrain, während sie im Video genau das tut: Mit dem Auto fahren Jungs nachts durch die Straßen, besorgen sich Mollen am Kiosk, räumen Tresen für Tresen ab und lassen dabei in ihrer Ekstase so viel übergelaufenes Bier und Fast-Food-Reste auf der Sitzgarnitur ihres alten BMWs, das auch der wohlwollendste Gebrauchtwagenhändler zukünftig die Finger von dem Auto gelassen hätte - würden sie es am Ende des Videos nicht sowieso abfackeln.

Die Stimmung bleibt dabei nicht nur fröhlich und ausgelassen. Die zweite Strophe schlägt etwas ernstere Töne an und auch die Musik wirkt kurz angespannter, als die Truppe gewaltsam einen Spielautomaten auseinandernimmt. "'Zurück in unserer Stadt' ist der Soundtrack für eine Nacht, in der alles möglich scheint, ein selbstbewusstes Bekenntnis zur explosiven Verbindung von Freundschaft und Lebenslust", heißt es in der Videobeschreibung. "Es ist die Artikulation von unbändiger Wut über soziale Kälte, drohende Entfremdung und Vereinsamung, aber auch der Lust an Krawall und Aufbegehren."

Weil Feine Sahne Fischfilet darauf verzichten, eine Stadt beim Namen zu nennen, wird der Song unter Fans sicher schnell zur Wochenendhymne avancieren. "Zurück in unserer Stadt" ist der erste Vorgeschmack auf das neue Album "Sturm & Dreck", das die Band vor wenigen Wochen angekündigt hatte. Es erscheint am 12. Januar bei Audiolith.

Kurz darauf kommen die Punks aus Norddeutschland auf große Tour, Karten gibt es bei Eventim. Am 12. April ist außerdem der Kinostart für die Banddokumentation "Wildes Herz" geplant.

Video: Feine Sahne Fischfilet - "Zurück in unserer Stadt"

Live: Feine Sahne Fischfilet

01.02. Linz - Posthof

02.02. Wien - Arena

03.02. Graz - PPC

09.02. Leipzig - Haus Auensee

10.02. Hamburg - Inselparkhalle

15.02. Fürth - Stadthalle

16.02. München - Tonhalle

17.02. Wiesbaden - Schlachthof

22.02. Osnabrück - Hyde Park

23.02. Heidelberg - Halle 02

24.02. Zürich - Dynamo

01.03. Magdeburg - AMO

02.03. Saarbrücken - Garage

03.03. Dortmund - Phönixhalle

08.03. Stuttgart - Im Wizemann

09.03. Köln - Palladium

10.03. Erfurt - Stadtgarten

17.03. Berlin - Columbiahalle

23.03. Rostock - Stadthalle Rostock