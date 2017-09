Kraftklub streifen im Video zu "Chemie Chemie Ya" durch Chemnitz

Foto: Screenshot Youtube

Kraftklub haben zu ihrer Ol'-Dirty-Bastard-Hommage "Chemie Chemie Ya" ein heimatverbundenes Video veröffentlicht. Das zeigt die Band, wie sie sich durch ihre Stadt treiben lässt - und mit Freunden den Text des Songs visualisiert.

Ihren Anti-Drogen-Song inszenieren Kraftklub fast wie ein cooles Werbevideo: Schöne Menschen lassen in tristen Wohnblock-Kulissen, auf Häuserdächern oder in alten Steinbrüchen zur Restsommersonne beziehungsweise mit Bengalos in der Nacht benebelt und glücklich das Leben vorbeiziehen - eine Kritik am hippen Drogen-Lifestyle der Hauptstädter und eine Liebeserklärung an die eigene Heimat und Clique gleichermaßen. Unten seht ihr den Clip.

Nach der Livestream-Performance zu "Dein Lied", dem Zombie-Clip zur Anti-Rechtspopulisten-Hymne "Fenster" und der Büro-Tristesse im Video zu "Sklave" ist "Chemie Chemie Ya" bereits die vierte Video-Auskopplung aus dem aktuellen, dritten Kraftklub-Album "Keine Nacht für Niemand", das Anfang Juni erschienen war.

Dieses und nächstes Jahr touren Kraftklub mit der Platte ausgiebig.

Kürzlich waren Kraftklub bei Jamel Rockt den Förster gegen Rechts aufgetreten.

Video: Kraftklub - "Chemie Chemie Ya"

