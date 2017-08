John Frusciante veröffentlicht Vinyl-Reissue von "Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt"

Nachdem er 1992 die Red Hot Chili Peppers das erste Mal verlassen hatte, veröffentlichte John Frusciante zwei Jahre später sein Solo-Debütalbum "Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt". Nun erscheint eine limitierte Vinyl-Neuauflage der Platte inklusive einer Seven-Inch mit zwei weiteren Tracks.

"Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt" ist das erste Soloalbum von John Frusciante, das er zwischen 1990 und 1992 geschrieben hatte. Eigentlich war das Material nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen, nachdem er die Red Hot Chili Peppers 1992 aber erstmals verlassen hatte, motivierten ihn Freunde dazu, die Musik herauszubringen. Die 25 Songs darauf waren während der Arbeit am RHCP-Album "Blood Sugar Sex Magik" entstanden.

Am 20. Oktober erscheint das Album nun erstmals auf Vinyl. Es wird als auf 1.000 Exemplare limitierte Deluxe-Edition mit transparent-rotem Doppel-Vinyl und einer Bonus-Seven-Inch mit zwei weiteren Songs erscheinen, die ursprünglich nur auf Kassette verfügbar waren, sowie mit einer Schwarz-Weiß-Fotografie des Künstlers. Darüber hinaus wird es ein schwarzes Vinyl ohne Seven-Inch und Fotografie geben.

"Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt" war ursprünglich im November 1994 bei American erschienen. Zuletzt hatte Frusciante im Juli die neue Single "Poem" veröffentlicht.

Cover & Tracklist: John Frusciante - "Niandra LaDes And Usually Just A T-Shirt" (Vinyl-Reiusse)

