Brand New veröffentlichen neues Album "Science Fiction"

Das ging schnell: Nur wenige Tage nach dem rätselhaftem Preorder-Start haben Brand New ihr neues Album "Science Fiction" digital veröffentlicht - ihr könnt es ab sofort hören. Zuvor waren außerdem mysteriöse CDs in Umlauf gewesen.

Am Mittwochabend hatten Brand New auf Facebook einen Link zu ihrem Webshop geteilt, der einen zur Vinyl-Preorder ihrer fünften Platte führte. Bis auf den stolzen Verkaufspreis von 45 US-Dollar sowie der Ankündigung, das auf 500 Exemplare limitierte Vinyl würde im Oktober versendet werden, gab es bis dahin keine näheren Informationen zum lang erwarteten Nachfolger von "Daisy" von 2009.

Nun ging alles ganz schnell: Allen, die das Album vorbestellt hatten, schickten Brand New mysteriöse CDs mit einem einstündigen Track, der mit den Koordinaten "44.5902N104.7146W'" betitelt ist. Sie führen einen zum Devils Tower National Monument in Wyoming, einem turmartigen Härtling magmatischen Ursprunges am Nordwestrand der Bear Lodge Mountains. Ob eine tiefere Bedeutung dahinter steckt, ist nicht bekannt. Der Track bündelt alle zwölf Songs der neuen Platte. Außerdem lag jedem Päckchen ein Booklet bei, das mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Unter anderem steht darin geschrieben: "Ich bin unsicher, was ich von Moment zu Moment tun soll. Meine Gedanken sind verstreut, immer. Wenn ich Aufnahmen von mir sehe oder höre, auf denen ich aufgeregt bin, werde ich verlegen und finde mich fehlerhaft und unsympathisch." Bei Reddit posteten Fans Fotos ihrer CDs.

Jetzt herrscht Klarheit: Brand News fünftes Album heißt "Science Fiction" und erscheint physisch im Oktober. Über Procrastinate! Music Traitors startete die Band nun die offizielle Preorder und gab Cover und Tracklist der Platte bekannt, ihr findet beides weiter unten. Das Vinyl kostet nur noch 27 US-Dollar, die CD ist für 10 zu haben. Ein genaues Erscheinungsdatum fehlt noch immer, digital ist das Album aber bereits erhältlich: Ihr könnt es über das Label kaufen und herunterladen. Die Songs klingen alle ruhig und düster, es gibt wenige Ausbrüche. Die zuvor veröffentlichten "I Am A Nightmare" und "Mene" sind nicht enthalten.

Reddit-Post: Brand New verschicken mysteriöse CDs an Fans

Cover & Tracklist: Brand New - "Science Fiction"

01. "Lit Me Up"

02. "Can't Get It Out"

03. "Waste"

04. "Could Never Be Heaven"

05. "Same Logic/Teeth"

06. "137"

07. "Out Of Mana"

08. "In the Water"

09. "Desert"

10. "No Control"

11. "451"

12. "Batter Up"