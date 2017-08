Converge kündigen neues Album "The Dusk In Us" an, streamen Song "Under Duress"

Foto: Reid Haithcock

Converge werden Anfang November ihr neues Album "The Dusk In Us" veröffentlichen. Parallel zur Ankündigung streamen die Hardcore-Veteranen auch den auf der Platte enthaltenen neuen Song "Under Duress".

Der neue Converge-Track entpuppt sich als fieser, walzender Stampfer: Immer wieder kreischen Rückkopplungen in Breaks von "Under Duress" auf, während Sänger Jacob Bannon zum unbarmherzig vorwärts walzenden Midtempo fies brüllt.

Der Song wird auf dem neuen Studioalbum "The Dusk In Us" der Bostoner zu hören sein, das am 3. November bei Epitaph/Deathwish erscheint. Es ist das erste Studiowerk der Band seit fünf Jahren. Von den kürzlich bereits vorgestellten beiden neuen Songs "I Can Tell You About Pain" und "Eve" findet sich darauf allerdings nur ersterer. Fans können die Platte bereits in zahlreichen Varianten vorbestellen.

Ein neues Album hatten Converge schon im April angeteasert. Das bislang letzte reguläre Studioalbum der Hardcore-Veteranen, "All We Love We Leave Behind", war 2012 erschienen. Im Februar dieses Jahres hatte die Band zudem das Livealbum "Jane Live" veröffentlicht.

Live kann man Converge im August bei mehreren Terminen erleben. Die Clubshows spielen Converge dabei mit Gorguts, Havok und Revocation. Karten gibt es bei Eventim.

Mehrere Mitglieder von Converge waren zuletzt abseits der Hardcore-Band aktiv gewesen: Während Sänger Jacob Bannon mit seinem Solo-Doom-Projekt Wear Your Wounds im April sein Debütalbum veröffentlichte, vertrieb sich Schlagzeuger Ben Koller unter anderem mit Mutoid Man die Zeit, deren zweites Album "War Moans" im Juni erschienen war.

Stream: Converge - "Under Duress"

Cover & Tracklist: Converge - "The Dusk In Us"

01. "A Single Tear"

02. "Eye Of The Quarrel"

03. "Under Duress"

04. "Arkhipov Calm"

05. "I Can Tell You About Pain"

06. "The Dusk In Us"

07. "Wildlife"

08. "Murk & Marrow"

09. "Trigger"

10. "Broken By Light"

11. "Cannibals"

12. "Thousands Of Miles Between Us"

13. "Reptilian"

Live: Converge

19.08. Allstedt - Destruction Derby

22.08. Wien - Arena Wien

23.08. München - Backstage

24.08. Aarau - Kiff