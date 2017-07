VISIONS Premiere: Brant Bjork streamt Opener seines Live-Albums "Europe '16"

Der Desert-Rock-Pionier Brant Bjork wird nicht müde, ein Album nach dem nächsten herauszubringen und damit zu touren. Die Live-Platte "Europe '16" wurde in Berlin aufgenommen, mit dem Vorab-Track "Controllers Destroyed" demonstriert Bjork seine größte Stärke: das Jammen.

Mittlerweile ist Brant Bjork auch Hörern außerhalb der Stoner-Rock-Szene ein Begriff. Kein Wunder, hatte er doch mit zahlreichen Solo-Alben und zuletzt mit seiner Low Desert Punk Band auf sich aufmerksam gemacht. Den knochentrockenen Sound seiner früheren Bands Kyuss und Fu Manchu, wo er als Schlagzeuger stilprägend aktiv war, hört man dem Kalifornier dabei deutlich an.

Nach den beiden Alben "Tao Of The Devil" (2016) und "Black Power Flower" (2014), die er mit seiner neuen Band veröffentlicht hatte, folgt nun deren erstes Live-Album "Europe '16". Aufgenommen bei einem Konzert in Berlin auf seiner von VISIONS präsentierten Tour zum Ende des vergangenen Jahres, erweckt der staubige Desert-Rock-Sound doch immer den Eindruck, man befände sich gerade zum Sonnenuntergang bei brütender Hitze in der amerikanischen Wüste.

Daraus veröffentlichte Bjork nun den ersten Song "Controllers Destroyed", der ursprünglich 2014 auf dem ersten Album mit seiner Low Desert Punk Band erschienen war. Grimmige, abgrundtief-verzerrte Gitarren dominieren den Live-Sound, das Tempo schleppt sich im Intro in bester Doom-Manier gnadenlos zäh dahin. Die Whiskey-Stimme und die Bluesrock-getränkten Gitarrensoli des Sängers dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

"Europe '16" erscheint am 22. September über Napalm. Die Zeit vor und nach dem Release verbringt Bjork standesgemäß damit, immer weiter zu touren. In diesem Rahmen spielt er auch einige Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Stream: Brant Bjork - "Controllers Destroyed" (Live)

Cover: Brant Bjork - "Europe '16"

Live: Brant Bjork

05.08. Waldhausen - Lake On Fire Festival

08.08. Hamburg - Sommer in Altona

09.08. Stuttgart - Universum

10.08. Düdingen (CH) - Bad Bonn

14.08. Martigny (CH) - PALP Festival

01.10. Hamburg - Logo

02.10. Leipzig - UT Connewitz

03.10. Bielefeld - Forum

06.10. Pratteln (A) - Up In Smoke Festival

07.10. Aschaffenburg - Colos Saal