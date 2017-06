The National zeigen Video zum neuen Song "Guilty Party"

The National haben einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "Sleep Well Beast" vorgestellt. Zu "Guilty Party" veröffentlichte die Band ein Video.

"Guilty Party" ist der zweite Song, den The National ihrem neuen Album "Sleep Well Beast" vorausschicken. Zur Ankündigung des Albums im Mai stellten die Indierocker bereits "The System Only Dreams In Darkness" vor.

"Guilty Party" schlägt wie der erste Song des Albums ruhige Töne an, ein nervöses Schlagzeug und seltsame Störgeräusche deuten aber an, dass es unter der Oberfläche brodelt. Der Clip zum Song besteht aus rot-blauen Überblendungen, die mit einem Gesicht beginnen und vor dem Haus enden, das auch auf dem Cover des neuen Albums zu sehen ist.

Gestern hatten The National angekündigt, dass sie am 20. September im Rahmen des von Amnesty International organisierten "Give A Home"-Tag ein Wohnzimmerkonzert spielen werden. Auf Tour kommen The National dann im Oktober. Dabei spielt die Band auch ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Für die beiden Konzerte in Berlin sind Karten bei Eventim erhältlich.

Video: The National - "Guilty Party"

Live: The National

21.10. Hamburg - Elbphilharmonie

23.10. Berlin - Tempodrom

24.10. Berlin - Tempodrom