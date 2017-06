Queens Of The Stone Age teasern neues Album

Es geht anscheinend los: Die Queens Of The Stone Age teasern auf ihrer Webseite neues Material, ein US-amerikanischer Radio-DJ kündigte zudem eine neue Single der Band an.

Auf ihrer Webseite ist ein interaktiver Fernseher integriert, auf dem man mit einem Mausklick zwischen acht Kanälen auswählen kann. Auf den meisten laufen nur Störbilder und -geräusche - mit versteckten Hinweisen auf mögliche Artworks und Songtexte. Kanal eins zeigt etwa eine monsterähnliche Kreatur mit Augen auf den Handoberflächen, während auf Kanal fünf die Zeile "All my confusion is waving goodbye" zu erkennen ist - ein Ausschnitt aus dem Them Crooked Vultures-Bonustrack "HWY 1".

Ob die Queens Of A Stone Age wirklich ein neues Album teasern, bleibt abzuwarten. Die Vermutung liegt aber nahe, die Band hatte sich kürzlich bereits beim Mastering im Studio gezeigt. Zuletzt hatte sich Gitarrist Troy Van Leeuwen auch in einem Interview mysteriös zu einem kommenden Album der Band geäußert.

Laut des US-amerikanischen Radio-DJs Chris Payne soll bald auch eine erste Single erscheinen. Einem Twitter-Post zufolge habe er den Song auch schon gehört.

Die Queens hatten bereits verraten, dass auf ihrem neuen Album keine Gäste zu hören sein werden. Einen Termin für den Nachfolger zu "...Like Clockwork" von 2013 gibt es noch nicht.

Tweet: Radio-DJ Chris Payne stellt neue Queens-Single in Aussicht