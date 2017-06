INVSN zeigen Video zu "This Constant War"

Bevor INVSN morgen ihr zweites Album "The Beautiful Stories" veröffentlichen, zeigt das Postpunk-Projekt um Refused-Sänger Dennis Lyxzén noch ein künstlerisches Video zum Song "This Constant War".

Wie schon im bereits veröffentlichten, feministischen Song "Immer zu" ist auch in "This Constant War" Dennis Lyxzéns Ex-Lebens- und aktuelle Bandgefährtin Sara Almgren als Sängerin zu hören. Musikalisch konzentrieren sich INVSN mehr als auf ihrem gleichnamigenn Debüt von 2013 auf groovige Joy Division-Anleihen, das krachige Schlagzeug lässt den neuen Song schön rhythmisch klingen.

Im dazugehörigen Video lassen sich INVSN mit bunter Farbe ihre Gesichter beschmieren, vor schwarzem Hintergrund funktionieren die konstrastreichen Bilder dabei herrlich im Zusammenspiel mit dem Industriehallen-Sound der Band.

"This Constant War" ist bereits der dritte Vorbote auf INVSNs neues Album "The Beautiful Stories", das morgen über Dine Alone und Caroline erscheint. Neben "Immer zu" hatte die Band daraus auch schon den Song "I Dreamt Music" veröffentlicht.

Video: INVSN - "This Constant War"