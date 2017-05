Rise Against streamen neuen Song "House On Fire"

In vier Wochen veröffentlichen Rise Against ihr musikalisch bislang direktestes Album "Wolves". Jetzt gibt es mit "House On Fire" schon den zweiten Song daraus vorab zu hören.

Als erste Single ihres kommenden Albums hatten die hochpolitischen Punkrocker Mitte April "The Violence" ausgekoppelt, ein gewohnt melodischer, schneller und wütender Song. Im Vergleich zu den früheren Alben von Rise Against fiel er aber deutlich düsterer aus - an diesen Sound knüpft die Band auch mit ihrem zweiten Vorabsong an.

"House On Fire" wird von schief kreischenden Gitarren angepeitscht, in den Strophen halten sie sich im Hintergrund, um Sänger Tim McIlrath genug Raum für raue, etwas zurückgenommene Vocals zu schaffen. Der groovige Refrain wird anschließend von dezenten Chören begleitet.

Das neunte Studioalbum der Band aus Chicago, "Wolves", erscheint am 9. Juni über Virgin. Zuletzt hatten Rise Against zwei Bonustracks der Platte angeteasert und ein Lyric-Video zu "The Violence" veröffentlicht.

Am 29. Mai kommen Fans hierzulande bereits bei einem exklusiven Clubkonzert im SO 36 in Berlin in den Genuss ihrer neuen Songs. Karten dafür gibt es noch heute bei uns zu gewinnen. Im Sommer ist die Band dann auch auf einigen Festivals in Deutschland zu sehen.

Stream: Rise Against - "House On Fire"

VISIONS empfiehlt:

Rise Against

29.05. Berlin - SO 36

Live: Rise Against

11.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

12.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

13.08. Eschwege - Open Flair Festival