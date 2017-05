Courtney Barnett veröffentlicht neuen Song "How To Boil An Egg"

Die Indierockerin Courtney Barnett hat mit "How To Boil An Egg" einen neuen Song veröffentlicht. Obwohl die Australierin derzeit an einem neuen Album arbeitet, ist der Song kein Ausblick darauf.

Stattdessen handelt es sich um ein altes Stück, das Courtney Barnett erst jetzt aufgenommen und veröffentlicht hat - als Teil des Split Singles Club ihres eigenen Labels Milk Records und des ebenfalls in Australien ansässigen Labels Bedroom Suck.

In einem Statement auf Facebook schrieb Barnett, dass sie den Song früher immer bei Open-Mic-Sessions gespielt habe: "Ich habe ihn aber nie aufgenommen. Um ihn aus persönlichen Gründen für die Nachwelt zu bewahren, habe ich ihn überarbeitet und vor kurzem aufgenommen, als ich ein paar Demos für mein neues Album aufgenommen habe."

Der Song ist ein typisch lakonischer Courtney-Barnett-Song. Leicht unterkühlt verfügt er trotzdem über augenzwinkernden Humor, was sicher auch an der betont nachlässigen Spielweise Barnetts liegt. Die Single mit dem Song ist nur erhältlich, wenn man Abonnement des Split Singles Club wird, gestreamt werden kann er weiter unten.

Zuletzt war bekannt geworden, dass Barnett gemeinsam mit Kurt Vile an ihrem zweiten Album arbeitet. Ihr gefeiertes Debüt "Sometimes I Sit And Think, Sometimes I Just Sit" war 2015 erschienen.

Stream: Courtney Barnett - "How To Boil An Egg"