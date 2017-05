Rock am Ring und Rock im Park veröffentlichen letzte Acts und Timetable

Die beiden größten Festival-Zwillinge in Deutschland, Rock Am Ring und Rock Im Park, haben ihr umfangreiches Line-up mit ein paar letzten Acts gekrönt. Außerdem gaben die Veranstalter nun die genauen Zeiten der einzelnen Auftritte bekannt.

Rock Am Ring und Rock Im Park warten in jedem Jahr mit einem bunt gemischten Programm aus allen nur erdenklichen Sparten von Rock über Metal bis HipHop auf. Mit insgesamt elf neuen Acts komplettieren die Festivals nun ihr Band-Aufgebot.

Angeführt wird die letzte Bestätigungswelle von der Mülheimer Ska-Punk-Band Sondaschule. Auch neu dabei sind die Posthardcore-Band Mallory Knox, die britischen Hardrocker Raveneye und die englischen Alternative-Rocker Don Broco. Die wohl außergewöhnlichste Bestätigung stellt das kroatische Duo 2Cellos dar, das sich auf den namensgebenden Instrumenten Neu-Interpretationen großer Rock- und Metal-Klassiker annimmt.

Neben den Bestätigungen haben die Festivals außerdem noch eine Absage zu verzeichnen. Die US-amerikanischen Alternative-Metaller Nothing More haben ihre Teilnahme an beiden Events abgesagt. Einen Grund für den Ausfall der Shows nannte die Band nicht.

Bereits vorher hatten die Veranstalter eine große Anzahl von Acts bekannt gegeben. Headliner sind in diesem Jahr die Alternative-Metaller System Of A Down, die Industrial-Legenden Rammstein und die Punkrocker Die Toten Hosen. Auch die Beatsteaks, Kraftklub und die Prophets Of Rage werden auf den Festivals spielen.

Auf den jeweiligen Webseiten der Festivals sind nun außerdem die Spielpläne einsehbar. Zum Timetable von Rock am Ring gelangt ihr hier, der Zeitplan von Rock im Park ist hier zu finden. Die letzten Karten für Rock am Ring könnt ihr hier erwerben, für Rock im Park sind hier noch einige Tageskarten erhältlich.

Facebook-Post: Rock am Ring und Rock im Park geben letzte Acts bekannt

Live: Rock am Ring

02.-04.06. Nürburg - Nürburgring

Live: Rock im Park

02.-04.06. Nürnberg - Zeppelinfeld