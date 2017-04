Rise Against veröffentlichen Teaser-Video

Rise Against haben mit dem Hinweis auf Donnerstag auf ihrer Facbook-Seite ein mysteriöses Teaser-Video gepostet. Darin hört man einen neuen Song der US-Punkband.

Zuvor hatten Rise Against ebenfalls auf Facebook eine kryptische Liste mit Buchstaben und Zahlen gepostet, die recht rasch als mögliche Tracklist eines neuen Albums identifiziert wurde. Zudem führt die Liste auf eine passwortgeschützte Website, auf der sich nach Eingabe des richtigen Passworts ein Hinweis auf den morgigen Donnerstag findet.

Demnach könnte das neue Rise-Against-Album "Wolves" heißen und elf neue Songs enthalten. Die vermutliche Tracklist findet ihr weiter unten. Der heute gepostete Teaser enthält zusätzlich Ausschnitte aus einem neuen Song und endet mit einem Bild von vier Wölfen, hinter denen die vier Musiker von Rise Against zu sehen sind, und einer Einblendung des möglichen Songtitels "The Violence". Spätestens morgen wissen wir mehr.

Zuletzt hatten sich Rise Against sehr bedeckt gehalten. Anfang 2016 gab es ein neues Video zu "People Live Here", seitdem nur noch die Ankündigung, dass die Band bei den beiden Festivals Open Flair und Rocko del Schlacko in diesem Jahr auftreten wird. Das aktuelle Album der Band, "The Black Market", war 2014 erschienen.

Video: Rise-Against-Teaser-Video

Foto: Rise Against posten mögliche Tracklist eines neuen Albums

Mögliche Tracklist: Rise Against - "Wolves"

01. "Wolves"

02. "House On Fire"

03. "The Violence"

04. "Welcome To The Breakdown"

05. "Far From Perfect"

06. "Bullshit"

07. "Politics Of Abuse/Love"

08. "Parts Per Millions"

09. "Morning Amerika"

10. "How Many Walls"

11. "Miracle"