VISIONS Premiere: Clowns präsentieren Video zu "Pickle"

Bevor Mitte April mit "Lucid Again" das neue Album der australischen Hardcore-Punks Clowns erscheint, gibt es als Appetizer ein neues Video zum Song mit "Pickle" - bei uns in der Premiere.

Clowns haben uns im vergangenen Jahr mit ihrem frischen, rotzig-rockigen Hardcore-Punk in Verzückung versetzt, als das Münsteraner Label This Charming Man "Bad Blood", das zweite Album der Australier, in unseren Breiten veröffentlichte.

Mit "Lucid Again" legt die Band am 14. April nach. Die Songs sind länger geworden und nicht selten erinnern Clowns nun weniger an The Bronx, dafür aber mehr an Fucked Up. "Pickle", zu dem es nun ein Video gibt, ist für diese Entwicklung ein guter Beleg.

Darin sehen wir, wie Clowns-Sänger Stevie Williams in einer Gasse an einen Stuhl gefesselt von einer Frau und einem Mann gefoltert wird. Zum Glück mit lächelndem Gesicht am Ende.

Anfang April gehen Clowns erst mit Orbit The Earth für zwei Daten auf Tour. Karten gibt es bei Eventim. Ab Ende April sind sie dann mit Bask auf Tour. Auch dafür gibt es Karten bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Clowns

06.04. Münster - Gleis 22*

07.04. Aachen - AZ Aachen*

30.04. Köln - Sonic Ballroom#

02.05. Wiesbaden - Schlachthof#

03.05. Karlsruhe - Alte Hackerei#

04.05. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl#

06.05. Zürich - Obenuse Festival

16.05. Hamburg - Hafenklang#

* mit Orbit The Earth # mit Bask

Video: Clowns - "Pickle"