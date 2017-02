Love A kündigen Album "Nichts ist neu" an, zeigen Video zu Single "Nichts ist leicht"

Foto: Screenshot youtube.com/watch?v=yVz9i4X_BDU

Love A werden konkret: Am 12. Mai wird ihre neue Platte mit dem Titel "Nichts ist neu" erscheinen. Als ersten Vorgeschmack gibt es nun bereits den Song "Nichts ist leicht" in Form eines Videos zu sehen.

Mit einem Hundeschlitten fährt im Clip ein Junge durch eine verschneite Landschaft, fischt, sucht Unterschlupf. Dazu singt Love A-Frontmann Jörkk Mechenbier desillusionierende Zeilen wie "Aber es ändert sich so gar nichts/ Und es macht alles keinen Sinn" - und tatsächlich endet das Video in der gleichen Einstellung, in der es begann, ohne Begegnung mit anderen Menschen und ohne Pointe. Eine bittere Allegorie auf das Leben.

Der Sound des neuen Songs, der ab morgen digital erhältlich ist, lehnt sich dabei an den kratzbürstigen, aber leicht melancholischen Ton der aktuellen Platte "Jagd und Hund" von 2015 an, Fans werden eine gewisse Ähnlichkeit zur damaligen Single "Trümmer" erkennen.

Song und Video, die Love A vergangene Woche bereits angekündigt hatten, sind der erste Vorbote auf das neue Album "Nichts ist neu", das Love A am 12. Mai bei Rookie veröffentlichen werden. Ob die beiden Songs "Weder noch" und "Kanten" von der gleichnamigen Single aus dem vergangenen Jahr darauf enthalten sein werden, ist nicht bekannt, überhaupt gibt es außerdem Albumcover keine weiteren Details.

Nachdem Love A das Jahr mit zwei Auftritten bei Rock im Saal und als Support von Turbostaat in Köln begonnen hatten, kommen sie mit der neuen Platte im Mai auch auf Tour. Karten dafür gibt es bei Eventim. Darüber hinaus sind zwei Festivalshows für 2017 bestätigt.

Video: Love A - "Nichts ist leicht"

Cover: Love A - "Nichts ist neu"

VISIONS empfiehlt:

Love A

11.05. Münster - Gleis 22

12.05. Nürnberg - Desi Stadtteilzentrum e. V.

13.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg

24.05. Hamburg - Molotow

25.05. Düsseldorf - Zakk

26.05. Wiesbaden - Schlachthof

27.05. Leipzig - Conne Island

Live: Love A

22.04. Neunkirchen - AntAttack Festival

20.-23.07. Cuxhaven/Nordholz - Deichbrand Festival