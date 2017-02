Fucked Up setzen mit "Year Of The Snake"-EP "Zodiac Series" fort

Die kanadischen Hardcore-Querdenker Fucked Up widmen dem nächsten Tierkreiszeichen eine Veröffentlichung: Mitte April erscheint ihre EP "Year Of The Snake" in mehreren aufwändigen Vinyl-Editionen.

Fucked Ups Twelve-Inch ist die achte Platte ihrer vor über zehn Jahren begonnenen und parallel zu ihren Albumveröffentlichungen fortgesetzten "Zodiac Series" - nach "Year Of The Dog" (2006), "Year Of The Pig" (2008), "Year Of The Rat" (2009), "Year Of The Ox" (2010), "Year Of The Tiger" (2012), "Year Of The Dragon" (2014) und "Year Of The Hare" (2015).

"Year Of The Snake" nun erscheint am 15. April, die limitierten Singles können beim Label beim Tankcrimes vorbestellt werden. Darauf enthalten ist der knapp 24-minütige Titeltrack, ein Remix davon sowie der mit seinen sechs Minuten vergleichsweise knackige Song "Passacaglia". Zur Wahl stehen schwarzes, durchsichtiges und Splatter-Vinyl sowie eine Picture-Disc-Version; drei der vier Editionen werden außerdem mit einer Bonus-Flexi-Disc ausgeliefert.

Einen kurzen Ausschnitt aus dem epischen, offenbar zwischen Shoegaze und Hardcore mäandernden "Year Of The Snake" gibt es bei Youtube - inklusive des schönen Kommentars eines Users, der die Tierkreiskenntnisse der Band in Frage stellt: "It's year of the rooster, so yeah, they fucked up."

Teaser: Fucked Up - "Year Of The Snake"