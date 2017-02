Mark Lanegan kündigt neues Album "Gargoyle" an, streamt ersten Song "Nocturne"

Mark Lanegan veröffentlicht im April sein neues Soloalbum. "Gargoyle" wartet mit einigen bekannten Namen auf, die Lanegan unterstützt haben. Mit "Nocturne" gibt es den ersten Song daraus im Stream.

"Gargoyle" ist der Nachfolger zu Mark Lanegans Soloalbum "Phantom Radio", das 2014 erschienen war. Die neue Platte erscheint am 28. April bei Heavenly. "Nocturne" heißt der erste Song daraus, der musikalisch Lanegans starkes Interesse an elektronischer Musik und Krautrock fortführt, das auf "Phantom Radio" bereits zu hören war. So wird "Nocturne" von einem starken, aber stoischen Beat angetrieben und von flirrenden Synthies verziert. Über allem thront aber Lanegans markante Grabesstimme, die mit zunehmendem Alter immer besser klingt.

"Gargoyle" hat Lanegan zu großen Teilen gemeinsam mit Alain Johannes produziert. Im Studio unterstützt haben ihn Josh Homme (Queens Of The Stone Age), Lanegans Gutter Twins-Partner Greg Dulli und der britische Multiinstrumentalist Duke Garwood. Sechs Songs des Albums hat Lanegan gemeinsam mit Rob Marshall geschrieben.

Im Juni bringt Lanegan die Songs den neuen Albums in Deutschland auf die Bühne. Karten für die Konzerte sind bereits bei Eventim erhältlich.

Stream: Mark Lanegan - "Nocturne"

Cover & Tracklist: Mark Lanegan - "Gargoyle"

01. "Deaths Head Tattoo"

02. "Nocturne"

03. "Blue Blue Sea"

04. "Beehive"

05. "Sister"

06. "Emperor"

07. "Goodbye To Beauty"

08. "Drunk On Destruction"

09. "First Day Of Winter"

10. "Old Swan"

Live: Mark Lanegan

25.06. Köln - Live Music Hall

26.06. Hamburg - Grünspan

27.06. Frankfurt - Gibson

28.06. Bochum - Zeche

04.07. Stuttgart - Wizemann

05.07. Salzburg - Rockhouse