Queens Of The Stone Age posten erste Bilder aus dem Studio

Gerüchte, dass die Queens Of The Stone Age an einem neuen Album arbeiten, gibt es seit einiger Zeit. Jetzt hat sie die Band selbst befeuert - mit ersten Bildern aus dem Studio.

Ein bisschen Geheimniskrämerei ist allerdings dabei, wenn man sich die vier Bilder anschaut, die Queens Of The Stone Age in der vergangenen Nacht auf ihrem Instagram-Account gepostet haben: Da sind einige Gitarren zu sehen, eine Detailaufnahme einer weiteren Gitarre, ein Rack mit Effektgeräten und der Teil eines Blattes, auf dem notiert wird, welche Spuren für einen Song bereits aufgenommen sind.

Zuletzt hatte die Aussage von Mastodon-Bassist Troy Sanders die Gerüchteküche angeheizt, der behauptet hatte, dass die Queens Of The Stone Age die Arbeiten am Album bereits abgeschlossen hätten.

Zudem war kürzlich auf dem Insstagram-Account von Jesse Hughes (Eagles Of Death Metal) ein Bild von Josh Homme, Dave Grohl und Hughes aufgetaucht, das wenig später wieder gelöscht wurde. Möglich, dass beide Musiker am neuen Album der Queens Of The Stone Age beteiligt sind.

Bei einem Akustikkonzert im Dezember hatte Frontmann Josh Homme mit "Villains Of Circumstance" einen neuen Song vorgestellt.

Instagram-Bild: Queens Of The Stone Age im Studio

... Ein von QOTSA (@queensofthestoneage) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 20:05 Uhr

Ein von QOTSA (@queensofthestoneage) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 22:09 Uhr

Ein von QOTSA (@queensofthestoneage) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 20:27 Uhr

