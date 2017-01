Cloud Nothings streamen dritten Album-Vorboten "Enter Entirely"

Und schnell noch einer: Bevor Cloud Nothings nächste Woche ihr neues Album veröffentlichen, schicken sie mit "Enter Entirely" einen dritten Vorabsong voraus – vielleicht den besten von "Life Without Sound".

Wenn man so will, demonstrieren die Indierocker aus Cleveland, Ohio mit "Enter Entirely", wie gut Weezer heute sein könnten, wenn sie nicht irgendwann aufgehört hätten, gut zu sein.

In jedem Fall gehört "Enter Entirely" zu den stärksten Songs des vierten Cloud Nothings-Album "Life Without Sound", das am 27. Januar auf Wichita erscheint. Vorab hatte die Band um Dylan Baldi bereits die Songs "Modern Act" und "Internal World" veröffentlicht.

Anfang März kommen Cloud Nothings dann auf Deutschland-Tour. VISIONS präsentiert, Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Cloud Nothings - "Enter Entirely"

VISIONS empfiehlt: Cloud Nothings

06.03. Hamburg - Knust

07.03. Berlin - Bi Nuu

08.03. München - Kranhalle

09.03. Köln - Luxor