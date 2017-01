Soundgarden kündigen "Ultramega OK"-Reissue an, streamen frühe Version von "Beyond The Wheel"

Soundgarden arbeiten sich weiter durch ihren Backkatalog. Nach "Badmotorfinger" wird jetzt auch das Debüt der Band, "Ultramega OK", neu veröffentlicht. Darauf sind einige Bonussongs enthalten, mit der "Early Version" von "Beyond The Wheel" streamt die Band einen davon vorab.

"Ultramega OK" war 1988 bei SST herausgekommen, der Rerelease erscheint nun am 10. März aber bei Sub Pop. Dort hatten Soundgarden ihre ersten beiden EPs vor dem Debütalbum veröffentlicht.

Soundgarden waren bislang immer unzufrieden mit dem Mix ihres Debütalbums, weshalb die Band die Platte für den Rerelease gemeinsam mit Produzent Jack Endino selbst neu mixte. Endino und Gitarrist Kim Thayil schrieben zudem Linernotes für die Neuauflage, die auf Vinyl in einer limitierten, "Loser" genannten Version mit blauem und kastanienbraunem Vinel erscheinen werden.

Zusätzlich sind auf der Reissue sechs Stücke enthalten, die unter dem Namen "Ultramega EP" sechs frühe Versionen von Songs der Platte präsentieren - darunter "Beyond The Wheel", das die Band als Stream ins Netz gestellt hat. Die weiteren Songs der EP sind "Head Injury", "He Didn't", "All Your Lies" und zwei unterschiedliche Versionen von "Incessant Mac".

Derzeit arbeiten Soundgarden an einem neuen Album, das vermutlich im Laufe des Jahres erscheint. Frontmann Chris Cornell feiert bereits diese Woche das überraschende Livecomeback seiner Band Audioslave, die am 20. Januar in Los Angeles beim "Anti-Inaugural Ball" gegen Donald Trump protestieren.

Stream: Soundgarden - "Beyond The Wheel" (Early Version)

Cover & Tracklist: Soundgarden - "Ultramega Ok" (Reissue)

01. "Flower"

02. "All Your Lies"

03. "665"

04. "Beyond The Wheel"

05. "667"

06. "Mood For Trouble"

07. "Circle Of Power"

08. "He Didn't"

09. "Smokestack Lightning"

10. "Nazi Driver"

11. "Head Injury"

12. "Incessant Mace"

13. "One Minute Of Silence"

14. "Head Injury (early version)"

15. "Beyond The Wheel (early version)"

16. "Incessant Mace (early version)"

17. "He Didn't (early version)" 18. "All Your Lies (early version)"

19. "Incessant Mace (V2) (early version)"