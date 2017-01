Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, deren Musik in Deutschland noch nicht offiziell erschienen ist. Dieses Mal mit Youth Killed It, Ne-Hi und Thantophobe.

Youth Killed It

Heimatstadt: Norwich, England

Genre: Indierock, HipHop

Für Fans von: Arctic Monkeys, Dizzee Rascal, The Streets

So frech und mitreißend wie die Artic Monkeys, so hyperaktiv und groovig wie der wilde Soundmix von Dizzee Rascal: Youth Killed It aus Norwich mischen allerlei Elemente aus Indierock, HipHop, R&B, Dub und Pop durcheinander. Heraus kommt dabei etwa die mitreißende neue Single "Popstar", deren leicht holpriger Sprechgesang The-Streets-Mastermind Mike Skinner zwar vermutlich noch nicht in Verlegenheit bringen würde. Den unverschämt tanzbaren Groove muss den Briten dafür erst mal jemand nachmachen. Ihr Debütalbum "Modern Bollotics" erscheint am 12. Mai via Rude.



Facebook | Homepage

Video: Youth Killed It - "Popstar"

Ne-Hi

Heimatstadt: Chicago, USA

Genre: Garage Rock, Indierock

Für Fans von: Twin Peaks, Fai Baba, Cymbals Eat Guitars

Mit ihrem psychedelisch angehauchten Garage Rock schicken Ne-Hi ihre Hörer auf einen entspannten Trip durch die Wüste. Auf ihrem gleichnamigen Debütalbum hat die Band schon 2014 erstaunlich gelassen mit simplen Hooks, melodisch-funkelnden Riffs und repetitiven Lyrics gearbeitet. Der kommende Nachfolger "Offers" schlägt offenbar eine ähnliche Richtung ein: Mit "Stay Young" und "Buried On The Moon" hatten die Chicagoer in den vergangenen Monaten zwei vergleichbar gelassene und angenehm aufregende Songs gestreamt, den Titeltrack mit leichtem Postpunk-Einschlag on top. Ne-Hi veröffentlichen ihr zweites Album am 24. Februar via Grand Jury.



Facebook | Homepage

Video: Ne-Hi - "Offers"

Thantophobe

Heimatstadt: Philadelphia, Pennsylvania

Genre: Punkrock, Emo, Indierock

Für Fans von: Beach Slang, Prawn, Death Cab For Cutie

Ähnlich melodisch und rumpelig hätten ihr Soundgerüst auch Beach Slang bauen können. Thantophobe sind die beiden Musiker Chris Petersen und Thomas Johnsen. Die beiden Freunde machen noch nicht lange zusammen Musik, ihre erste EP soll in diesem Jahr erscheinen. Einen Vorgeschmack auf seine liebevoll gespielte Mischung aus Punk, Emo und Indierock gibt das Duo aber schon mit dem Song "Paradise Lost": Der krachig-verzerrte Sound und die melodiösen Gitarren erinnern an Prawn, Chris Petersens leicht heiserer Gesang an eine Mischung aus Beach-Slang-Frontmann James Alex und Death-Cab-For-Cutie-Sänger Ben Gibbard. Viel mehr ist über Thantophobe noch nicht bekannt. Bei Facebook wird die Band gerade erst richtig aktiv.



Facebook | Soundcloud

Stream: Thantophobe - "Paradise Lost"