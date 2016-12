VISIONS Premiere: Crippled Black Phoenix veröffentlichen Kunst-Video zu "Scared And Alone"

Foto: Screenshot

Ausflug in die Animationskunst: Crippled Black Phoenix haben ein düsteres Video zu "Scared And Alone" drehen lassen. Es wird dem vielleicht besten Song ihres Albums gerecht.

Und das nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich, wie Bandchef Justin Greaves betont. Der Graphic-Novel-artige Clip des rumänischen Grafikers Costin Chioreanu treffe die Stimmung des Songs, der sich um den Kampf gegen den "Schwarzen Hund" Depressionen drehe. "Ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis", so Greaves, "sowohl klanglich als auch visuell".

"Scared And Alone" bildet das Herzstück des neuen Crippled Black Phoenix-Albums "Bronze", das Anfang November auf Season Of Mist erschienen ist. Kommende Woche kommen die britischen Artrocker dann auf Tour nach Deutschland, VISIONS präsentiert. Tickets gibt es bei Eventim

Video: Crippled Black Phoenix - "Scared And Alone"

VISIONS empfiehlt:

Crippled Black Phoenix

11.12. Wiesbaden - Schlachthof

12.12. Nürnberg - Z-Bau

13.12. Zürich - Werk 21

14.12. München - Feierwerk

16.12. Wien - Arena