VISIONS Premiere: Silverstein zeigen Akustikperformance zu "Toronto Unabridged"

Normalerweise sind Silverstein für ihren mitreißenden Mix aus Posthardcore und Emocore bekannt. In einem exklusiv für VISIONS aufgenommenen Clip zu "Toronto Unabridged" schlägt Frontmann Shane Told leisere Töne an.

Der treibende Sound von Silverstein gehört mit seinem herausgeschrieenen Gesang, den wuchtigen Gitarren und der hymnischen Melodieführung eigentlich auf Club- und Hallenbühnen. Dass die Kanadier auch anders und im intimen Rahmen überzeugen können, zeigen sie mit einem exklusiven Clip zu "Toronto Unabridged", der bei VISIONS Premiere feiert.

Das Video zeigt Frontmann und Sänger Shane Told bei der Performance des Songs "Toronto Unabridged" vor der malerischen Kulisse des Ontariosees mit der Skyline Torontos im Hintergrund. Tolds minimalistisches Setup - lediglich eine Akustikgitarre und seine Stimme kommen zum Einsatz - unterstreicht dabei den melancholischen Tenor des Songs, der im Clip zum ersten Mal komplett akustisch dargeboten wird.

"Toronto Unabridged" stammt von "I Am Alive In Everything I Touch", dem noch aktuellen Album der Band. Mit der Single "Ghost" hatte die Band jedoch vor kurzem neues Material veröffentlicht und den Release eines neuen Albums im kommenden Jahr angeteasert. "Ghost" und vielleicht auch weitere neue Songs wird es bei der Europatour der Band zu hören geben, die morgen startet. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim, das aktuelle Album auf Vinyl in unserem Verlosungsbereich.

Video: Silverstein - "Toronto Unabridged" (Akustik)

Live: Silverstein + The Devil Wears Prada + Memphis May Fire + Like Moths To Flame

19.11. Frankfurt/Main - Sankt Peter

20.11. Hannover - Kulturzentrum Faust

22.11. Hamburg - Markthalle

23.11. Münster - Sputnikhalle

24.11. Karlsruhe - Substage

25.11. Köln - Live Music Hall