VISIONS empfiehlt: Immanu El kommen 2017 auf Tour

Am 25. November veröffentlichen Immanu El ihr neues Album "Hibernation", im Februar 2017 kommen die schwedischen Postrocker damit auch nach Deutschland und in die Schweiz - präsentiert von VISIONS.

Mit "Voices" hatten Immanu El ihrem ersten Album seit fünf Jahren schon Mitte September einen ersten sphärischen Song vorausgeschickt, vor einigen Tagen flankierten die Postrocker die Single auch mit einem rührenden Video.

Ein bisschen dauert es zwar noch, bis "Hibernation" am 25. November via Glitterhouse erscheint. Die Wartezeit überbrücken Immanu El aber noch mal mit neu angekündigten Tourdaten: Im Februar 2017 kommt die Band für sechs Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz - genau zum richtigen Zeitpunkt also, um sich im kalten Winter vom schöpferisch-atmosphärischen Postrock der Schweden wärmen zu lassen. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Immanu El

19.02. Dresden - Groove Station

20.02. Berlin - Kantine am Berghain

21.02. Hamburg - Knust

22.02. Köln - Artheater

23.02. München - Orangehouse

24.02. Aarau - Kiff

02.06. Beverungen - Orange Blossom Festival