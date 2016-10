The Unexplored: Die Gewinner des Newcomer-Contests stehen fest

Das Publikumsvoting beim Newcomer-Contest The Unexplored von VISIONS und GIZEH ist beendet: Die Posthardcore-Band This Heals Nothing aus Bochum hat sich unter den fünf Finalisten als Sieger durchgesetzt - und einen Auftritt als Opening-Act auf unserer VISIONS Party im Dezember gewonnen.

Zwei Wochen lang lieferten sich vier unserer fünf Finalisten ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen im großen Publikumsvoting, nur eine Band hob sich deutlich von den anderen ab: Das Posthardcore-Quintett This Heals Nothing aus Bochum konnte mit seinem wuchtig hymnischen Song "To Die Upon The Hand I Love" die mit Abstand meisten Stimmen auf sich vereinen - und den Newcomer-Contest The Unexplored von VISIONS und GIZEH für sich entscheiden. Herzlichen Glückwunsch!

Dabei mussten die Bochumer sich gegen starke Konkurrenten durchsetzen: Während Darjeeling aus Wuppertal ihre Hörer mit psychedelischen Dream-Pop-Melodien einnahmen, die Berliner Downhill Willows ihre Umwelt mit melancholisch treibendem Noise-Pop verzauberten und Morning Mode raumgreifenden, progressiv gefärbten Postrock präsentierten, bewegten sich die Dresdner White Shore gekonnt zwischen Postrock, Shoegaze und Psychedelic Rock.

Ingesamt haben sich tausende von Stimmen auf die fünf Finalisten verteilt. Vielen Dank an alle Teilnehmer, die im Publikumsvoting für ihren Favoriten abgestimmt haben. Die Gewinner der 50 Geschenkpakete bestehend aus je einem Boomball-Lautsprecher, einem Blättchenpaket von GIZEH und einem zwölfmonatigen VISIONS-Abonnement benachrichtigen wir bis Freitag.

This Heals Nothing werden am 2. Dezember unsere VISIONS Party im Dortmunder FZW eröffnen. Wir stellen euch die Band im Laufe der Woche ausführlich online und nächsten Monat in unserem Heft vor, nehmen einen ihrer Songs auf unsere All-Areas-CD und spendieren ein Merchandise-Paket.

Siegersong: This Heals Nothing - "To Die Upon The Hand I Love"