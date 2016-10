Die 101 besten Indierock-Alben: Platz 50-1

In unserer aktuellen VISIONS-Ausgabe 283 haben wir - mit Unterstützung der Pixies - die 101 besten Indierock-Alben aller Zeiten gekürt. Nachdem wir euch kürzlich bereits die Plätze 101 bis 51 verraten hatten, gibt es nun auch die 50 besten Platten zu sehen - natürlich wieder als Liste und in Form einer Playlist mit ausgewählten Songs der vertretenen Alben.

Während es bei den Diskussionen um die höheren Plätze in der Redaktion häufig nur darum, ob ein Album es in die Liste schafft, wurde zunehmend um jede einzelne Platzierung gefeilscht, je näher wir der Nummer 1 kamen. AM Ende stand eine Liste, die euch nicht nur einen guten Überblick über ein schwer einzugrenzendes Genre gibt, sondern in der ihr von Klassikern bis zu Geheimtipps alles findet, was das Indie-Herz begehrt.

Bei der Top 3 waren wir uns schnell einige: An Sonic Youths Meilenstein "Daydream Nation", dem prägenden "Surfer Rosa" von den Pixies und dem Jahrtausendwende-Neuentwurf mit dem Debütalbum der Strokes führte einfach kein Weg vorbei. Aber auch danach folgen in der Liste noch massenweise tolle Platten, die eure Aufmerksamkeit mehr als verdient haben - und mit The Notwist ist sogar eine deutsche Band sehr weit oben vertreten.

Und damit ihr nicht ständig zwischen unserer alten News und dieser hin und her klicken müsst, haben wir euch unten einfach die gesamte Liste inklusive einer Youtube-Playlist mit Songs von allen Alben eingebunden.

Youtube-Playlist: Die 101 besten Indierock-Alben

Liste: Die 101 besten Indierock-Alben

101. The Kills - "Keep On Your Mean Side"

100. Hip Young Things - "Ventilator"

099. Wheat - "Hope And Adams"

098. Kings Of Convenience - "Quiet Is The New Loud"

097. The Walkmen - "Bows And Arrows"

096. The Feelies - "Crazy Rhythms"

095. Stars - "Set Yourself On Fire"

094. Codeine - "Frigid Stars"

093. Doves - "Kingdom Of Rust"

092. Galaxie 500 - "On Fire"

091. St. Vincent - "Actor"

090. The Chills - "Kaleidoscope World"

089. Mercury Rev - "Deserter's Song"

088. Archers Of Loaf - "Icky Mettle"

087. Superchunk - "Here's Where The Strings Come In"

086. The Lemonheads - "It's A Shame About Ray"

085. Yeah Yeah Yeahs - "Fever To Tell"

084. Vampire Weekend - "Vampire Weekend"

083. Tegan And Sara - "If It Was You"

082. Liz Phair - "Exile In Guyville"

081. Get Well Soon - "Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon"

080. Walt Mink - "El Producto"

079. Cat Power - "You Are Free"

078. Tomte - "Hinter all diesen Fenster"

077. The Hold Steady - "Boys And Girls In America"

076. The Decemberists - "Picaresque"

075. My Morning Jacket - "Z"

074. Manchester Orchestra - "Mean Everything To Nothing"

073. Low - "Secret Name"

072. Kate Nash - "Made Of Bricks"

071. Deerhunter - "Microcastle"

070. Blumfeld - "L'Etat Et Moi"

069. Editors - "An End Has A Start"

068. The War On Drugs - "Slave Ambient"

067. Cloud Nothings - "Here And Nowhere Else"

066. Wintersleep - "Welcome To The Night Sky"

065. TV On The Radio - "Return To Cookie Mountain"

064. The Smiths - "Meat Is Murder"

063. Teenage Fanclub - "Bandwagonesque"

062. Belle & Sebastian - "If You're Feeling Sinister"

061. The Replacements - "Let It Be"

060. Idlewild - "The Remote Part"

059. The Dismemberment Plan - "Emergency & I"

058. Fleet Foxes - "Fleet Foxes"

057. Yo La Tengo - "I Can Hear The Heart Beating As One"

056. The Thermals - "The Body The Blood The Machine"

055. The Shins - "Chutes Too Narrow"

054. The Magnetic Fields - "69 Lovesongs"

053. Spoon - "Girls Can Tell"

052. Sleater-Kinney - "No Cities To Love"

051. Broken Social Scene - "Broken Social Scene"

050. PJ Harvey - "Let England Shake"

049. Kettcar - "Du und wie viele von deinen Freunden"

048. Warpaint - "Warpaint"

047. Guided By Voices - "Alien Lanes"

046. Grizzly Bear - "Shields"

045. Gravenhurst - "Fires In Distant Buildings"

044. The Weakerthans - "Left And Leaving"

043. Bon Iver - "For Emma, Forever Ago"

042. Wilco - "Yankee Hotel Foxtrott"

041. Sugar - "Copper Blue"

040. Violent Femmes - "Violent Femmes"

039. Okkervil River - "The Stage Names"

038. Neutral Milk Hotel - "In The Aeroplane Over The Sea"

037. Japandroids - "Post-Nothing"

036. The Postal Service - "Give Up"

035. My Bloody Valentine - "Loveless"

034. Sebadoh - "Bakesale"

033. Morrissey - "You Are The Quarry"

032. Franz Ferdinand - "Franz Ferdinand"

031. Dinosaur Jr. - "Farm"

030. Eels - "Electro Shock Blues"

029. Bright Eyes - "I'm Wide Awake, It's Morning"

028. The Libertines - "The Libertines"

027. The Flaming Lips - "The Soft Bulletin"

026. Sufjan Stevens - "Illinois"

025. R.E.M. - "Murmur"

024. Maximo Park - "A Certain Trigger"

023. Interpol - "Turn On The Bright Lights"

022. Tocotronic - "K.O.O.K."

021. Pixies - "Doolittle"

020. The National - "Boxer"

019. Death Cab For Cutie - "Transatlanticism"

018. The White Stripes - "White Blood Cells"

017. Nada Surf - "The Weight Is A Gift"

016. Built To Spill - "Perfect From Now On"

015. Arcade Fire - "Funeral"

014. Arctic Monkeys - "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not"

013. Sonic Youth - "Dirty"

012. Radiohead - "OK Computer"

011. Modest Mouse - "Good News For People Who Love Bad News"

010. Foals - "What Went Down"

009. Bloc Party - "Silent Alarm"

008. Hüsker Dü - "Zen Arcade"

007. Pavement - "Crooked Rain, Crooked Rain"

006. The Notwist - "Neon Golden"

005. The Smiths - "The Queen Is Dead"

004. Dinosaur Jr. - "You're Living All Over Me"

003. The Strokes - "Is This It?"

002. Pixies - "Surfer Rosa"

001. Sonic Youth - "Daydream Nation"