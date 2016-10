VISIONS Premiere: NOFX streamen neues Album "First Ditch Effort"

NOFX streifen ihr Image als Fun-Punks ein Stück weit ab: Ihr neues Album "First Ditch Effort" ist persönlicher und textlich düsterer als alle vorherigen ausgefallen. Zwei Tage vor ihrer Veröffentlichung steht die Platte als Stream im Netz bereit.

Natürlich spielen NOFX auch auf ihrem 13. Studioalbum weiterhin eingängigen Punkrock mit viel Spaß und Selbstironie - im Video zum Song "Oxy Moronic" etwa teilen die Kalifornier gegen die Pharmaindustrie aus. "First Ditch Effort" versprüht aber eine ganz andere Atmosphäre, als man es bis zum 2012er Vorgänger "Self Entitled" von der Band gewohnt war: Auf ihrer neuen Platte lässt Frontmann Fat Mike die Hosen runter - und singt unter anderem von seiner Zeit als Drogenabhängiger.

Darüber spricht er im Interview mit Jens Mayer auch in VISIONS 283: "Nachdem wir unser Bandbuch veröffentlicht hatten, fand ich es einfacher, über solche Dinge zu schreiben. Wenn du der Welt einmal alles erzählt hast, ist es nicht mehr so schwierig, über Themen zu singen, die man sich vorher nicht getraut hat, anzusprechen." Der Sänger beschäftigt sich auf dem Album auch mit der frühen Heroinabhängigkeit von Schlagzeuger Erik Sandin, rechnet mit seinem toten Vater ab, erzählt vom Kampf gegen Drogen, Alkohol und Medikamente und den einhergehenden Selbstzweifeln und verabschiedet sich mit dem verstorbenen No Use For A Name-Sänger Tony Sly von einem seiner besten Freunde.

"First Ditch Effort" erscheint am kommenden Freitag, den 7. Oktober via Fat Wreck. Das Album hört ihr schon jetzt in voller Länge im unten eingebetteten Stream.

Album-Stream: NOFX - "First Ditch Effort"