Psych-Kollektiv Goat streamt neues Album "Requiem"

Die schwedischen Psychrocker Goat streamen ihr neues Album "Requiem" - ein Ausflug nach Afrika mit viel Fuzz.

Wer hinter den Masken von Goat steckt ist nicht klar. Sicher ist, dass das schwedische Kollektiv zu den derzeit aufregendsten Bands gehört. Auf ihrem dritten Album "Requiem" fordert die Band ihre Hörer erneut heraus.

Nicht jeder wird mit den Flöten in den ersten Songs warm werden. Wer sich darauf einlässt, den entführen Goat im folgenden in ihre ganz eigene Version von Afrika. Einer der Höhepunkte des Albums ist "Goatband" - ein hypnotischer Mix aus Krautrock und Mantra, ein ellenlanges Auf- und Abebben. In dem ähnlich betitelten "Goatfuzz" entdecken Goat ihre Liebe zum Psychrock neu.

Ein besonderes Album, das in VISIONS 283 unter den Schönheiten der Ausgabe gelandet ist. Wer noch mehr Argumente dafür braucht, warum man sich auf dieses Album einlassen sollte, liest die Review zum Album in VISIONS oder hört sich den Albumstream unten an.

"Requiem" von Goat erscheint am 7. Oktober auf Rocket. Die Single "I Sing In Silence" hatten Goat bereits vorab gestreamt. Im Oktober kommt die Band für vier Konzerte nach Deutschland, Karten sind bei Eventim erhältlich.

Albumstream: Goat - "Requiem"

Live: Goat

10.10. Köln - Stadtgarten

11.10. München - Ampere

12.10. Berlin - Berghain

13.10. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof