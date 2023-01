Marilyn Manson wegen sexuellem Missbrauch einer Minderjährigen angeklagt

Foto: Perou

In einer neuen Anklage wird Marilyn Manson sexueller Missbrauch einer Minderjährigen vorgeworfen. Es ist der erste Prozess der angebliche Straftaten aus der Anfangszeit seiner Karriere behandelt. Die unter dem Pseudonym agierende Klägerin Jane Doe klagt sowohl gegen Manson als auch gegen seine ehemaligen Plattenfirmen.

Laut einem Bericht des Rolling Stone behandelt die Anklageschrift den Zeitraum von 1995 bis 1999: Die Klägerin, die unter dem Pseudonym Jane Doe agiert, berichtet, dass sie den damals 26-jährigen Marilyn Manson erstmalig nach einem Konzert in Dallas, Texas 1995 getroffen habe. Manson soll die damals 16-jährige, sowie eine weitere, jüngere Person zu sich in den Tourbus eingeladen haben, nach ihrem Alter und weiteren persönlichen Angaben gefragt haben, bevor er "verschiedene strafbare sexuelle Handlungen an der Klägerin, die zu diesem Zeitpunkt noch Jungfrau war, vornahm, einschließlich, aber nicht beschränkt auf erzwungene Kopulation und vaginale Penetration", heißt es in der Anklageschrift. Manson soll die Klägerin nach dem Missbrauch erniedrigt haben, außerdem soll er gedroht haben sie und ihre Familie umzubringen, sollte sie jemandem von dem Missbrauch erzählen. In den folgenden Monaten soll Manson die Klägerin zu weiteren Konzerten eingeladen und anschließend sexuell missbraucht haben, ebenso soll er die damals Minderjährige zum Drogenkonsum bewegt haben.

Neben der Klage gegen Manson (bürgerlich Brian Warner), klagt Jane Doe außerdem gegen Mansons ehemalige Labels Interscope und Nothing, da sie "sich der Besessenheit des Beklagten Warner von sexueller Gewalt und sexuellen Übergriffen gegenüber Kindern wohl bewusst" gewesen seien sollen, jedoch keine Gegen- oder Schutzmaßnahmen für Fans, insbesondere Minderjährige und Frauen, ergriffen haben sollen.

Jane Doe soll durch die Übergriffe "schweres emotionales, körperliches und psychologisches Leid, einschließlich Scham und Schuldgefühlen, wirtschaftlichen Verlust, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und emotionalen Verlust" erlitten haben. Sie fordert Schadensersatz und eine "Anordnung, die den Beklagten künftige rechtswidrige Geschäftspraktiken untersagt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Aussetzen von Minderjährigen und schutzbedürftigen Erwachsenen gegenüber sexuellem Missbrauch und Ausbeutung".

Auf Anfrage des NME weist Manson die Anschuldigungen über seinen Anwalt Howard King zurück: "Brian Warner kennt diese Person nicht und kann sich nicht daran erinnern, sie vor 28 Jahren jemals getroffen zu haben. Er war sicherlich nie mit ihr intim. Seit mehr als zwei Jahren verkauft sie ihre erfundene Geschichte an Boulevardzeitungen und in Podcasts. Doch schon bei einer minimalen Überprüfung werden die offensichtlichen Diskrepanzen in ihren ständig wechselnden Geschichten sowie ihre umfangreichen Absprachen mit anderen falschen Anklägern deutlich."

Gegen Manson liegen seit längerem einige Klagen vor, denen ebenfalls sexueller Missbrauch zugrunde liegt. Zuletzt hatte sich Manson mit Schauspielerin Esmé Biance geeinigt, diese hatte eine Klage wegen geschäftsschädigendem Verhalten gegen den Musiker eingereicht. Die Klage von Mansons Ex-Partnerin Evan Rachel Wood, die ihn des Missbrauchs beschuldigt läuft noch.