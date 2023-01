Newsflash (Deichkind, Van Holzen, Gorillaz u.a.)

Foto: Benjakon

Neuigkeiten von Deichkind, Van Holzen, Gorillaz, The Intersphere, Valient Thorr, Wednesday, Team Scheisse, The Inspector Cluzo, Hypno5e und Kapa Tult.

+++ Deichkind haben ein neues Musikvideo geteilt. Zu der neuen Single "Auch im Bentley wird geweint" hat sich das HipHop-Kollektiv aus Hamburg mit Popsänger Clueso zusammengetan und eine weitere musikalische Backpfeife gegen Konsumgesellschaft ausgeteilt. Schon bei den vorherigen Singles "Geradeaus" und "In der Natur" setzten sie sich, in ihrer gewohnt kreativen und skurrilen Art mit dem Thema auseinander. Alle Songs befinden sich auf dem anstehenden achten Studioalbum "Neues vom Dauerzustand", welches am 17. Februar erscheint. Beim Label Sultan Günther oder im Deichkind-Shop kann die Platte schon vorbestellt werden. Dort finden sich auch Tickets für die anstehende Tour im Sommer.

Video: Deichkind ft. Clueso - "Auch im Bentley wird geweint"

Live: Deichkind

21.06. Stadthalle – Wien

22.06. Olympiahalle – München

23.06. Festwiese - Leipzig 07.07. Westfalenpark – Dortmund

08.07. Festhalle Frankfurt - Frankfurt/Main

04.08. Cannstatter Wasen – Stuttgart

25.08. Expo Plaza – Hannover

26.08. Trabrennbahn – Hamburg

02.09. Parkbühne Wuhlheide – Berlin

+++ Van Holzen haben die neue Single "Tauchen" veröffentlicht. Der Song folgt einem Post-Rock-Ansatz und ist das erste neue Material der Band seit dem Album "Aus der Ferne", das 2021 erschienen ist. Ob die Single ein erster Vorbote auf ein neues Album ist, ist bisher nicht bekannt, die Veröffentlichung erfolgt jedoch wenige Monate vor Start der Deutschlandtour des Trios. Tickets für die Konzerte gibt es bei Krasserstoff.

Video: Van Holzen - "Tauchen"

Van Holzen

29.04. Braunschweig - Eulenglück

30.04. Erfurt - Studentenzentrum Engelsburg

02.05. Münster - Skaters Palace

03.05. Dortmund - Junkyard 04.05. Koblenz - Circus Maximus

05.05. Mannheim - Forum Mannheim

07.05. Frankfurt/Main - Ponyhof

10.05. Konstanz - Kula

11.05. Freiburg - The Great Räng Teng Teng

12.05. Augsburg - Soho Stage

13.05. Potsdam - Waschhaus

16.05. Rostock - Peter Weiss Haus

17.05. Kiel - Roter Salon

18.05. Oldenburg - Umbaubar

19.05. Würzburg - Jugendzentrum B-Hof

+++ Gorillaz haben einen neuen Song aus ihrem kommenden Album "Cracker Island" ausgekoppelt. Die Single "Silent Runnning" entstand zusammen mit Songwriterin Adeleye Omotayo (u.a. Ex-Background-Sängerin von Amy Winehouse) und ist die fünfte Auskopplung des neuen Studioalbums, welches am 24. Februar über Parlophone erscheint. Zuvor teilte die virtuelle Band von Mastermind Damon Albarn schon Musikvideos zur Leadsingle, sowie Visualizer zu den Songs "New Gold", "Skinny Ape" und "Baby Queen". Zu dem neuen Song soll auch ein Musikvideo erscheinen, das bestätigte ein geteilter Trailer. Darin erkennt man mehr Details zum vermeintlichen "Last Cult", ein Gedankenexperiment des chaotischen Bassisten Murdoc Niccals um eine Art Sekte. Zuletzt spielte die Band zwei virtuelle Konzerte am Times Squares in New York und auf dem Piccadilly Circus in London. Dabei konnten Zuschauer:innen mit ihren Smartphones die Band bei der Performance begleiten. Das Album kann schon im Bandshop vorbestellt werden.

Video: Gorillaz ft. Adeleye Omotayo - "Silent Runnning"

Video: Trailer zum Musikvideo

+++ The Intersphere haben ihr neues Album "Wanderer" angekündigt. Es erscheint am 26. Mai und wurde von den Prog-Rockern nun mit der Single "Bulletproof", inklusive Musikvideo, ankündigt. Zuvor hatten sie Ende letzten Jahres bereits den Titelsong "Wanderer" veröffentlicht. Zum Albumrelease geht die Band außerdem auf Tour, Tickets für die Shows, ebenso wie das Alben in verschiedenen Varianten, gibt es direkt im Bandshop zu erwerben.

Live: The Intersphere

25.05. München – Kranhalle

26.05. Köln – Club Volta

27.05. Frankfurt – Nachtleben

28.05. Hamburg – Bahnhof Pauli

29.05. Berlin – Maschinenhaus

Video: The Intersphere - "Bulletproof"

Cover & Tracklist: The Intersphere - "Wanderer"

01. "Wanderer"

02. "Bulletproof"

03. "Down"

04. "Who Likes To Deal With Death?"

05. "Heads Will Roll"

06. "A La Carte"

07. "Always On The Run"

08. "Corrupter"

09. "Treasure Chest"

10. "Under Water"

+++ Valient Himself von Valient Thorr hat ein Soloalbum angekündigt. In einem Post auf seinen sozialen Medien schrieb der Metal-Sänger: "Während der Pandemie habe ich eine Menge Kumpels aus dem ganzen Land rekrutiert, die mir bei der Arbeit an einem langen brauenden Projekt von Covers für mein erstes geplantes Soloalbum helfen." Im Zuge der Ankündigung teilte er digital das erste Cover "Let Me Try" von MC5. 2019 teilte er schon das Cover "I Walk Like A Zombie" von Roky Erichson. Valient erklärte die komplette Platte zu veröffentlichen, wenn die fehlenden Songs eingespielt sind. Nähere Details dazu gibt es noch nicht.

Instagram-Post: Valient Himself veröffentlicht Cover-Album

Stream: Valient Himself - "Let Me Try"

Stream: Valient Himself - "I Walk Like A Zombie"

+++ Wednesday haben ihr neues Album "Rat Saw God" mit der Single "Chosen To Deserve" angekündigt. Das Album erscheint am 7. April via Dead Oceans und kann vorbestellt werden. Die Band kommt im Sommer im Rahmen ihrer Europatour außerdem für ein Konzert nach Berlin, Tickets für das Event sind bereits im Vorverkauf. Zuvor hatten sie bereits den Song "Bull Believer" veröffentlicht.

Cover & Tracklist: Wednesday - "Rat Saw God"



01. "Hot Rotten Grass Smell"

02. "Bull Believer"

03. "Got Shocked"

04. "Formula One"

05. "Chosen To Deserve"

06. "Bath County"

07. "Quarry"

08. "Turkey Vultures"

09. "What's So Funny"

10. "TV in the Gas Pump"

+++ Team Scheisse haben den neuen Song "Elfmeterschießen" veröffentlicht. In dem Song erklären die Bremer Punkrocker eine Lebensweisheit ihres Opas, der den Vergleich von der Liebe und dem Elfmeterschießen wagte. Im April geht die Band auf Tour, Tickets gibt es online.

Video: Team Scheisse - "Elfmeterschießen"

Live: Team Scheisse

19.04. Münster - Sputnikhalle

20.04. Köln - Kantine

21.04. Frankfurt - Zoom

22.04. Stuttgart - Im Wizemann

03.05. Kiel - Die Pumpe

04.05. Hamburg - Markthalle

05.05. Wolfsburg - Hallenbad Wolfsburg

06.05. Bremen - Schlachthof

17.05. Berlin - Festsaal Kreuzburg

18.05. Berlin - Festsaal Kreuzburg

19.05. Leipzig - Conne Island

20.05. Chemnitz - AJZ Talschock

27.09. Saarbrücken - Garage

28.09. Freiburg Im Breisgau - Jazzhaus

29.09. Bern - ISC

30.09. Zürich - Exil

13.10. München - Technikum

14.10. Wien - Flex

+++ The Inspector Cluzo haben den Song "Rockophobia" gemeinsam mit Gastsänger Iggy Pop veröffentlicht. In dem Song beschäftigt sich das Duo mit der Bedeutung von Rock in der heutigen Zeit und präsentiert eine ironische Hommage an die große Rockhits. The Inspector Cluzo veröffentlichen heute ihr neues Album "Horizon" über ihr eigenes Label F.TheBassPlayer. Das Album kann noch bestellt werden.

Stream: The Inspector Cluzo - "Rockophobia"

+++ Hypno5e haben ihr neues Studioalbum "Sheol" angekündigt. In diesem Zuge wurde auch die erste Single "Lava From The Sky" mit einem Musikvideo ausgekoppelt. Die Band arbeitete dafür mit Familienmitgliedern und dem Schauspieler Mickaël Pinelli zusammen. "Es ist der zentrale Song des Albums und beinhaltet all die neuen Dinge, die wir mit diesem nächsten Werk erreichen wollten, was die Ästhetik betrifft", so die Band zur ersten Auskopplung. "Deshalb wollten wir auch, dass das Musikvideo etwas ganz Besonderes und Eindrucksvolles wird." "Sheol" erscheint am 24. Februar über Pelagic und kann auch schon beim Label vorbestellt werden.

Video: Hypno5e - "Lava From The Sky

Cover & Tracklist: Hypno5e- "Sheol"

01. "Sheol Part I - Late Sorrow"

02. "Sheol Part II - Lands of Haze"

03. "Bone Dust"

04. "Tauca Part I - Another"

05. "Lava From The Sky"

06. "The Dreamer and His Dream"

07. "Slow Steams of Darkness Part I - Sacred Woods"

08. "Slow Steams of Darkness Part II: Solar Mist"

+++ Kapa Tult haben die neue Single "Menschen (denen es gut geht)" veröffentlicht. Der Song ist Teil des Debütalbums der Band, "Es Schmeckt Nicht", das am 23. Juni via Ladies & Ladys erscheint.

Video: Kapa Tult - "Menschen (denen es gut geht)"