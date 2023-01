Metallica veröffentlichen neue Single "Screaming Suicide" mit Video

Foto: Tim Saccenti

Metallica haben mit "Screaming Suicide" die zweite Single aus ihrem kommenden Album "72 Seasons" samt Video veröffentlicht. Die überrascht mit ihrem Sound und spricht ein wichtiges Thema an.

Nicht wenige Metallica-Fans dürften nach dem ersten Hören von "Screaming Suicide" etwas überrascht gewesen sein: Statt dem eher traditional thrash-infizierten Metal der ersten Single "Lux Æterna" orientiert sich "Screaming Suicide" eher an klassischem Hardrock und Heavy Metal der 70er und 80er.

Textlich behandelt der Song das Thema Selbsttötung. In einem dazu veröffentlichten Statement schreibt die Band, dass es ihr vor allem darum ging, dem Schweigen über das Thema etwas entgegen zu setzen: "Die Idee ist, über die Dunkelheit, die Menschen in sich fühlen, zu sprechen", so Frontmann James Hetfield. "Es ist falsch so zu tun, als gäbe es diese Gedanken nicht, vermutlich hatten die meisten Menschen sie schon einmal. Es kann sich nur etwas ändern, wenn man über eigentlich unaussprechliche Themen redet. Wenn Menschen solche Gefühle haben, bedeutet dass, dass wir über diese Dinge sprechen müssen. Ihr seid nicht allein."

INFO: Solltet ihr suizidgefährdet sein oder jemanden kennen, der suizidgefährdet ist, könnt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge Hilfe suchen, Telefon: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222, und im Internet unter telefonseelsorge.de. Hilfsangebote gibt es auch unter suizidprophylaxe.de.

Im dazugehörigen Schwarz-Weiß-Videoclip performt die Band den Song in einer Lagerhalle. Der Thematik entsprechend wird das ganze von düsteren und grobkörningen Bildern begleitet. Die Regie führte der New Yorker Videokünstler und Fotograf Tim Sacetti.

"72 Seasons" erscheint am 14. April 2023 über Blackened/Universal. Zudem werden Metallica 2023 und 2024 auf Welttournee gehen und dabei unter anderem jeweils zwei Shows in Hamburg und München spielen.

Video: Metallica - "Screaming Suicide"

Live: Metallica (2023)

26.05. Hamburg - Volksparkstadion*

28.05. Hamburg - Volksparkstadion#

Live: Metallica (2024)

24.05. München - Olympiastadion*

26.05. München - Olympiastadion#

* mit Architects & Mammoth WVH

# mit Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills