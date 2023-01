Newsflash (Nick Cave, Radiohead, Anti-Flag u.a.)

Neuigkeiten von Nick Cave, Radiohead, Anti-Flag, Marilyn Manson , Brandon Boyd, Strung Out, Casey, Animals As Leaders und einer Fehlannahme von Billie Eilish über U2.

+++ Nick Cave hat mit der Arbeit an einem neuen Nick Cave & The Bad Seeds-Album begonnen. In dem aktuellen The Red Hand Files-Newsletter gibt Cave ein erstes Jahresupdate: direkt 1. Januar um 9 Uhr habe er sich hingesetzt um mit der Arbeit an einem neuen Album zu beginnen, eine knappe Woche später habe er einige erste Songentwürfe fertig gehabt. Auch einen ersten Songtext-Ausriss teilt Cave: "Ushering in the year he knelt down/ And crushed his brother's head with a bone." Im Oktober hatte Cave die Arbeit an einem neuen Album erstmalig während einer Fragerunde bestätigt. Zuletzt war 2019 das Album "Ghosteen" erschienen, 2021 folgte die B-Seiten-Compilation "B-Sides Rarities Part II" , seitdem hatte Cave 2021 das Soloalbum "Carnage" und vergangenes Jahr das Spoken-Word-Album "Seven Psalms" gemeinsam mit Warren Ellis veröffentlicht.

+++ Philip Selway hat bestätigt, dass Radiohead in diesem Jahr wieder gemeinsam arbeiten wollen. Im vergangenen Jahr schien die Zukunft der britischen Art-Rocker unklar, nachdem Thom Yorke und Jonny Greenwood das Debütalbum ihres Nebenprojekts The Smile veröffentlicht hatten und Gitarrist Ed O'Brien in einem Interview darüber gesprochen hatte, dass die Zukunft der Band aktuell ungewiss sei. In einem Interview mit Spin sprach Selway nun über die Pläne der Band in diesem Jahr: "Wir werden uns Anfang [2023] zusammensetzen, und ich bin mir sicher, dass wir anfangen werden, uns Ideen für den nächsten Schritt zu überlegen. 'Hail To The Thief' - es ist lange her seit dieser Platte, nicht wahr?" Besagtes Album war 2003 erschienen, eine mögliche Reissue steht also im Raum. Selway traf keine Aussage darüber, wie die gemeinsame Arbeit der Band aussehen wird, dementierte aber ein mögliches Ende der Band: "Soweit ich weiß, sind wir immer noch eine Band", so Selway. "Wenn jemand etwas anderes weiß, wäre ich sehr interessiert." 2021 hatten Radiohead die Reissue "Kid Amnesia" veröffentlicht, ihr bisher letztes Album "A Moon Shaped Pool" war 2016 erschienen.

+++ Anti-Flag haben eine neues Musikvideo zum Song "Sold Everything" veröffentlicht. In einer Cartoon-Collage besingen die US-Polit-Punkrocker ihren Erzfeind: den Kapitalismus. Das Video war erneut vom Art-Kollektiv This Is Indecline entworfen worden. Selbiges hatte auch schon das Musikvideo zu der Single "Modern Meta Medicine" gestaltet. "Sold Everything" stammt von der erst am vergangenen Freitag erschienenen neuen Anti-Flag-Platte "Lies They Tell Our Children". Das aktuelle Album war am 6. Januar bei Spinefarm erschienen und kann weiterhin online bestellt werden.

Video: Anti-Flag - "Sold Everything"

+++ Schauspielerin Esmé Bianco wirft laut Medienberichten Marilyn Manson geschäftsschädigendes Verhalten aus Rache vor. Bianco hatte Manson 2021 des körperlichen, psychischen und sexuellen Missbrauchs beschuldigt und ihn deswegen verklagt. Laut eines Berichts des Magazins Insider hat Bianco ihre Klage nun um einen neuen Punkt erweitert. Demnach habe Manson aus Rache wegen Biancos Vorwürfen eine geschäftliche Gelegenheit der Schauspielerin torpediert. Bianco hatte 2022 einen Vertrag mit den Deftones unterschrieben, der ein Fotoshooting beinhaltete, das für das Artwork der anstehenden Tour der Band verwendet werden sollte. Nachdem Manson von diesem Deal erfahren habe, soll er Frontmann Chino Moreno gedroht haben, die anstehende Tour der Deftones zu sabotieren. Diese sollen daraufhin dafür gesorgt haben, dass die Fotos von Bianco nicht verwendet wurden. Das habe laut der Gerichtsunterlagen von Bianco "zu einer Rufschädigung und einem Verlust zukünftiger wirtschaftlicher Möglichkeiten mit den Deftones" geführt. Die Deftones und Marilyn Manson äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorwurf. Gegen Manson laufen momentan mehrere Gerichtsverfahren, etwa von seiner ehemaligen Partnerin Evan Rachel Wood. Zuletzt war eine Klage gegen Manson von Model Ashley Morgan Smithline abgewiesen worden, da sie eine vom Gericht gesetzte Frist verpasst hatte.

+++ Incubus-Frontmann Brandon Boyd hat ein Musikvideo zum Angel Olsen-Cover "Fly On Your Wall" veröffentlicht. Der Clip des Fotografen Shawn Hanna begleitet die Balletttänzerin Sarah Hay bei einer Performance vor schwarzem Hintergrund. Der Song war auf Boyds aktuellem Album "Echoes And Cocoons" enthalten, das schon im Frühjahr 2022 erschienen war.

Video: Brandon Boyd - "Fly On Your Wall" (Angel-Olsen-Cover)

+++ Strung Out arbeiten im Studio an einem neuen Album. In einem Post auf Instagram sieht man die Band vor einem Computer mit Mischpult sitzen, die Zeile "Heute war ein guter Tag im Studio. #newAlbum" weist auf erfolgreiche Bemühungen um neue Musik hin. Weitere Details dazu sind noch nicht bekannt. Das bisher letzte Studioalbum "Songs Of Amor And Devotion" war 2019 bei Fat Wreck erschienen.

Instagram-Post: Strung Out arbeiten an neuem Album

+++ Casey haben die neue Single "Atone" veröffentlicht. Der Song wird gemeinsam mit der bereits im Dezember veröffentlichten Single "Great Grief" als limiterte Seven-Inch erscheinen. Die Post-Hardcore-Band hatte im Dezember ihre Rückkehr nach vierjähriger Pause angekündigt. In wenigen Tagen startet ihre Tour durch das Vereinigte Königreich und Deutschland. Tickets für die Deutschlandshows waren schnell vergriffen, es wurde jedoch eine Zusatzshow in Oberhausen angekündigt, für die noch Tickets verfügbar sind. Die Seven-Inch kann vorbestellt werden.

Video: Casey - "Atone"

Live: Casey

18.01. Oberhausen - Kulttempel (Zusatzshow)

19.01. Oberhausen - Kulttempel | ausverkauft

20.01. Leipzig - Conne Island | ausverkauft

+++ Animals As Leaders haben ihre Europatour verschoben. In weniger als zwei Wochen hätte die Tour der Progressive-Metal-Band gestartet, mit einem simplen Instagram-Statement sagten sie diese nun ab. Einen genauen Grund für die Absage gaben sie nicht an, neue Daten sollen bald angekündigt werden. Im letzten März hatte das Trio sein neues Album "Parrhesia" veröffentlicht.

Instagram-Beitrag: Animals As Leaders verschieben ihre Tour

+++ So viel zum Einfluss von Filmen und Serien auf junge Leute: Billie Eilish hielt nach eigener Aussage die irischen Superstars U2 lange für eine Band aus Scranton, Pennsylvania - wegen der Fernsehserie "The Office". Das erzählte der 21-jährige Popstar im Apple-Podcast Office Ladies, der von den den beiden Schauspielerinnen Jenna Fischer und Angela Kinsey betrieben wird. Beide waren Teil der von 2005 bis 2013 ausgestrahlten Mockumentary-Comedy-Serie. Demnach habe Eilish als junges Mädchen kaum eine der Anspielungen der Serie verstanden, sodass sich das Unwissen der Hauptfigur Michael Scott auf sie übertrug. Darunter auch dessen Frage "Hey, wie heißt die Gruppe aus Scranton, die berühmt geworden ist? War das U2?", die in der Serie von Scotts müden Untergebenen einfach nur bejaht wird. Erst bei einer Reise nach Irland in diesem Jahr bemerkte Eilish ihren Irrtum, als ihr U2-Sänger Bono Blumen aufs Hotelzimmer schickte und Freunde sie über die Herkunft des Musikers aufklärten. Reisen bildet.

Instagram-Post: Billie Eilish im "The Office"-Podcast