Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Neue Folge mit Dr. Mark Benecke

Jan Schwarzkamp trifft Kriminalbiologe und Dudeismus-Priester Dr. Mark Benecke für ein "Der Soundtrack meines Lebens"-Podcast-Gespräch der erfrischend anderen Art im Backstage des Kabarett-Theaters "Die Wühlmäuse" in Berlin-Charlottenburg.

Im Gothic-Bereich ist der 1970 in Rosenheim geborene Benecke nach eigener Aussage "der Electro-Boy", der den Leuten die "Ohren und Beine weghämmert", so zum Beispiel in seiner Funktion als Eröffnungs-DJ des WGT (Wave-Gothic-Treffen) in Leipzig.

Neben seiner Vorliebe für die schwarze Szene ist Benecke vor allem mehrfach ausgezeichneter Kriminalbiologe, präsent in Radio, TV und auf der Bühne, und bereichert so unter anderem seit 1999 die samstägliche Sendung "Die Profis" auf RadioEins vom RBB mit seinen Beiträgen zu aktuellen wissenschaftlichen Themen.

Neben dem Tiefsee-Schlangenstern "Astrophiura markbeneckei" wurde zuletzt die neu entdeckte Waffenfliegen-Art "Ptecticus benecki", entdeckt in Fledermauskot in einer Höhle in Kolumbien, nach ihm benannt.

Auch seine Musikvorlieben betreffend ist Benecke ein echter Tausendsassa: Wenn er umfangreiche Kriminalfälle diktiert, läuft im Hintergrund englischer Swing aus den 30er- und 40er-Jahren auf einem eigens dafür zusammengebastelten Radio. Beim Bücherschreiben hingegen setzt der Bestseller-Autor auf die Techno-Unterform Psych-Trans. Zur Feier des neuen Albums von Rammstein hingegen gibt es dann ausnahmsweise sogar mal einen Esspressotini mit Alkohol, auf den der Wissenschaftler und Vorsitzende für Nordrhein-Westfalen der Partei "Die Partei" sonst verzichtet.

Welches besondere Souvenir sich Benecke von einem Weltinsektenkundler-Kongress vor 22 Jahren mitbrachte, wieso wir die meiste Musik auf der Welt befremdlich finden und warum man eigentlich mal eine Sondersendung zum Thema "Hirn & Musik" machen müsste, hört ihr in der aktuellen Folge.

Podcast: "Der Soundtrack meines Lebens - Folge 43: Dr. Mark Benecke