VISIONS empfiehlt: Punk Rock Holiday verkündet erste Bandwelle für 2023

Anfang August lockt das Punk Rock Holiday Festival wieder Punk-Fans aus aller Welt ins slowenische Örtchen Tolmin und stellt mit der ersten Bandwelle bereits einige vielversprechende Bands vor.

Noch bevor die erste Bandwelle überhaupt in greifbarer Nähe war, waren die Tickets für das Punk Rock Holiday-Festival bereits traditionell vergriffen - gerade einmal vier Tage nach dem offiziellen Vorverkaufsstart! Neben zahlreichen vielversprechenden Aufsteiger:innen der Punkszene, hat die erste Bandwelle des Festivals auch einige Hochkaräter am Start. Vom 8. bis 11. August findet das Festival wieder im beschaulichen Ort Tolmin in Slowenien statt.

Headliner des familiären Festivals ist die Punk-Supergroup Me First And The Gimme Gimmes, die sich aus Mitglieder von NOFX und Lagwagon zusammensetzt. Außerdem mit dabei sind die kalifornischen Melodic-Hardcore-Punks Good Riddance und H2O. Mit neuer Musik in petto werden Pulley anreisen, die im Mai ihr neues Album "The Golden Life" rausbrachten, ebenso wie Stick To Your Guns, die "Spectre" erst im Juli veröffentlichten.

Die zweite Bühne des Festivals wird wie gewohnt von kleineren Newcomerbands bespielt und gilt als Brutstätte für neue Talente. Im nächsten Jahr dürfen sich unter anderem Primetime Failure aus Deutschland, Straightline sowie The Hostiles die Ehre auf der Beach-Stage geben. Traditionell haben die Veranstalter:innen des Punk Rock Holiday einige, wenige Tickets zurückgehalten, die nun direkt bei den Newcomerbands bestellt werden können und ihnen so die Anreise zum Festival finanzieren soll. Die gesamte erste Bandwelle kann auf der Festival-Webseite gefunden werden.

Das Punk Rock Holiday besticht durch seine außergewöhnliche Lage: zwischen zwei Flüssen, spielt sich das Festival mitten in den slowenischen Alpen ab und erinnert eher an einen Camper-Van-Urlaub, als an ein Festival. Im letzten Jahr veröffentlichten die Veranstalter:innen eine Festivaldokumentation "The Beast From Soča River", die die Atmosphäre des Festivals eindrucksvoll eingefangen hat.

Instagram-Post: Punk Rock Holiday kündigen erste Bandwelle an

