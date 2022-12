Newsflash (Dave Grohl, Limp Bizkit, Turnstile u.a.)

Foto: Sony Music

Neuigkeiten von Dave Grohl, Limp Bizkit, Turnstile, dem Zurück Zuhause Festival, The Libertines, The Ghost Inside, Sparklehorse, Ruhrpott Rodeo, Young Fathers, Casey und Hendrik Otremba.

+++ Dave Grohl ist mit seinen Hanukkah-Sessions im kleinen Kreis aufgetreten. Das jüdische Lichterfest (im jiddischen Chanukka; englisch: Hanukkah) ist gleichzusetzen mit dem christlichen Weihnachtsfest. In den vergangenen zwei Jahren coverte Grohl mit Produzent Greg Kurstin dafür Songs von jüdischen Künstler:innen. Nun fand die Session zum ersten Mal vor Publikum statt: Am Montag spielte er im Largo Club in Los Angeles vor knapp 250 Personen. Grohl und Kurstin luden erneut mehrere prominente Gäste ein. Pink betrat die Bühne mit folgenden Worten: "Mein Name ist Alicia, ich bin Jüdin" und spielte ihren Song "Get This Party Started". Grohl begleitete seine Tochter Violet bei einer akustischen Version von "Edge Of Seventeen" von Stevie Nicks. Beck sang auch einen eigenen Song und übergab an die Yeah Yeah Yeahs-Frontfrau Karen O, die ebenfalls einen eigenen Song spielte. Nach "Heads Will Roll" folgte noch ein Auftritt von Grohl, Kurstin und beiden Tenacious D-Mitgliedern Jack Black und Kyle Glass. Als Zugabe kehrten alle Künstler:innen auf die Bühne zurück, um David Lee Roths Version von "Just A Gigolo" zu covern. Die Einnahmen des Abends spendeten alle Beteiligten an die Anti-Defamation League, eine Organisation, die sich gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden einsetzt. Die aktuelle Ausgabe wird, wie die vorherigen, den Online-Streaming-Diensten zur Verfügung gestellt. Wann dies passiert ist noch nicht bekannt.

Instagram-Post: Dave Grohl und Greg Kurstin spielen ihre Hanukkah-Session live

Stream: Hanukkah-Session der vergangenen Jahre

+++ Limp Bizkit haben neue Daten für ihre Konzerte im Sommer 2023 bestätigt. Nachdem Sänger Fred Durst aufgrund von ärztlichem Rat die Konzerte in diesem Jahr absagen musste, kehrt die Nu-Metal-Band im kommenden Jahr wieder nach Deutschland zurück. Im März und April werden die Konzerte der Tour zum aktuellen Album "Still Sucks" nachgeholt, nur die Show in Hannover musste abgesagt werden. Die Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Für die neuen Konzerte sind noch Tickets verfügbar.

Live: Limp Bizkit

30.03. Zenith – München (verschoben vom 10.08.2022)

31.03. Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Stuttgart (verschoben vom 29.08.2022)

02.04. Gasometer – Wien (verschoben vom 13.08.2022)

05.04. Jahrhunderthalle - Frankfurt/Main (verschoben vom 08.08.2022)

+++ Auch Turnstile haben neue Tourdaten fürs kommende Jahr bekannt gegeben. Einige Termine finden unter anderem im Rahmen mehrerer Festivalauftritte statt, wie etwa bei Rock am Ring/Rock im Park. Karten für das einzige deutsche Headline-Konzert in Berlin gibt es bei Eventim .

Instagram-Post: Turnstile bestätigen Headliner-Tour

Live: Turnstile

02.06. – 04.06. Rock im Park / Rock am Ring

05.06. 013 – Tilburg (NL)

07.06. Verti Music Hall – Berlin

+++ Casper hat das Line-up für das diesjährige Zurück Zuhause Festival angekündigt. Zum ersten Mal findet das Festival an gleich zwei Tagen in Bielefeld statt, nachdem es im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste. Am Samstag treten Temmis und Rapper Tua von den Orsons auf, Sonntag wird das Line-up von Rapperin Dilla und den Noise-Post-Punks Die Nerven ergänzt. An beiden Tagen vertreten sind Newcomerin Paula Hartmann und natürlich Casper selbst als Headliner bei seinem Heimspiel. Der Samstag ist restlos ausverkauft, für den Sonntag gibt es noch Tickets bei Krasserstoff.

Instagram-Post: Casper kündigt Zurück Zuhause Festival Line-up an

+++ The Libertines haben weitere Details zu ihrem neuen Album bestätigt. In einem Gespräch mit NME sprachen die britischen Indierocker über ihre produktive Session in Jamaika. Co-Frontmann Peter Doherty bestätigte schon einige neue Songs und Carl Barât fügte hinzu: "Jetzt müssen wir vier sie nur noch lernen und spielen und ein paar weitere schreiben." Als sie 2019 mit der Arbeit an der Platte begannen, sagte Doherty, dass die Band eine Reihe von ehrgeizigen Stilrichtungen für das neue Material erkundet habe und verglich es mit der Vielfalt von The Clashs spaltendem Album "Sandinista!". Das bisher letzte Studioalbum von The Libertines "Anthems For Doomed Youth" erschien 2015.

Video: The Libertines im Gespräch zum kommenden Album

+++ The Ghost Inside scheinen an neuem Material zu arbeiten. Gestern Abend veröffentlichte Frontmann Jonathan Vigil ein Video aus dem Tonstudio, in dem er eine Demo-Version einsingt - was genau, bleibt jedoch hinter einem eingespielten Jodler versteckt. Die Metalcore-Band veröffentlichte ihr bisher letztes, selbstbetiteltes Album im Juni 2020. Im nächsten Jahr spielen sie zum ersten Mal seit ihrem schweren Busunfall wieder auf dem europäischen Festland, unter anderem beim Impericon Festival, dem Jera On Air und bei einer Show im Schlachthof Wiesbaden. Tickets für die Festivals und das Konzert gibt es online.

Instagram-Post: Jonathan Vigil zeigt Einblicke in die Studioarbeit

Live: The Ghost Inside

07.04. Wien - Arena - Impericon Festival

08.04. Leipzig - Messehalle Eins - Impericon Festival

11.04. Wiesbaden - Schlachthof

14.04. Zürich - Komplex 457 - Impericon Festival

15.04. Oberhausen - Turbinenhalle - Impericon Festival

16.04. München - Zenith - Impericon Festival

23.06. Ysselsteyn - Jera On Air

+++ Ein bisher unveröffentlichter Song von Sparklehorse wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Matt Linkous, der Bruder des verstorbenen Mark Linkous, verwaltet den Nachlass des Songwriters und sichtete archivierte Aufnahmen. Nun teilte er den Song "It Will Never Stop". "Wir sind sehr dankbar für Mark und die Schönheit, die er in diese Welt gebracht hat", lautet es in einem Statement. Erst vor kurzem veröffentlichten die Filmemacher Alex Crowton und Bobby Dass einen Dokumentarfilm über den verstorbenen Sänger. Im März 2010 nahm sich Linkous im Alter von 47 Jahren das Leben. Nur wenige Monate später erschien das letzte Studioalbum "Dark Night Of The Soul".

Video: Sparklehorse - "It Will Never Stop"

+++ Das Ruhrpott Rodeo geht im kommenden Jahr zum ersten Mal auf Tour. Nach 16 Jahren im Ruhrgebiet begibt sich die Deutschlands größtes Punkrock-Open-Air-Festival nun "On The Road". In sechs Städten spielen dann unter anderem Slime, ZSK, Knochenfabrik und weitere Bands, bevor am ersten Juli-Wochenende das Open-Air-Festival in kompletter Länge an dem bekannten Standort in Bottrop stattfindet. Dann bespielen neben Sleaford Mods und alle anderen angekündigten Bands den Flugplatz Schwarze Heide. Ska-P geben dort auch ihr Abschiedskonzert. Der Kartenverkauf für die Tour und das Festival ist schon gestartet.

Instagram-Post: Das Ruhrpott Rodeo geht auf Tour

+++ Young Fathers haben eine neue Single mit Musikvideo veröffentlicht. Die Single "Tell Somebody" stammt vom kommenden Album "Heavy Heavy". Aus dem vierten Studioalbum koppelte das Trio schon die Singles "I Saw" und "Geronimo" aus. Das Album erscheint am 3. Februar via Ninja Tune, fünf Jahre nach dem bisher letzten Album "Cocoa Sugar". Das Video produzierte erneut der nigerianisch-österreichische Filmemacher David Uzochukwu. Die schottische Indietronica-Band gab zur Ankündigung der Platte eine lose Einschätzug des Themenschwerpunkts ab: "'Heavy Heavy' könnte eine Anspielung auf die natürliche Entwicklung von Jungen zu erwachsenen Männern sein." Das Album ist schon vorbestellbar. Im kommenden Jahr geht die Band auf eine kleine Clubtour durch Deutschland.

Video: Young Fathers - "Tell Somebody"

Live: Young Fathers

17.02. Essigfabrik – Köln

18.02. Astra Kulturhaus – Berlin

19.02. Mojo Club - Hamburg

+++ Casey sind nach vierjähriger Pause mit der neuen Single "Great Grief" zurückgekehrt. Im Dezember 2018 hatte die Post-Hardcore-Band ihre Auflösung bekannt gegeben, ihr bis eigentlich letztes Album "Where I Go When I Am Sleeping" veröffentlichten sie im März 2018. Am 1. Dezember kündigten die Waliser nun an, die Band doch weiterführen zu wollen. Die erste Single "Great Grief" entstand als erster Song, nachdem die Band beschloss ihre gemeinsame Arbeit wieder aufzunehmen: "Musikalisch wollten wir die Verankerung im Vertrauten beibehalten, aber uns selbst herausfordern, einen reiferen und umfangreicheren Sound zu produzieren", so Frontmann Tom Weaver. "Wir haben uns viele Gedanken über das Sounddesign gemacht, Schichten und Harmonien hinzugefügt - alles Dinge, auf die wir vorher nicht viel Wert gelegt hatten." Die Band geht außerdem im Januar auf Tour durch das Vereinigte Königreich und Deutschland, die beiden Deutschlandshows sind bereits ausverkauft.

Instagram-Post: Casey kündigen Rückkehr an

Live: Casey

19.01. Oberhausen - Kulttempel

20.01. Leipzig - Conne Island

+++ Hendrik Otremba von Messer hat sein erstes Soloalbum angekündigt. "Riskantes Manöver" erscheint am 31. März auf Trocadero. Die Platte wurde von Otremba zusammen mit Christoph Bartelt (Kadavar) und Alan Kassab produziert. Eine Testpressung soll nach Angaben des Labels schon vorliegen, vorbestellen kann man die Platte aber noch nicht.

Instagram-Post: Hendrik Otremba kündigt Solo-Album an