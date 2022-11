Noel Gallagher veröffentlicht neue Single "Pretty Boy"

Foto: Matt Crocket

Zusammen mit Johnny Marr an der Gitarre präsentiert Noel Gallagher den ersten Vorgeschmack auf ein neues Album seines Soloprojekts, welches nächstes Jahr erscheinen soll.

Während Bruder Liam mit seinen Alben immer wieder in Oasis-Manier auf Hymnen fürs Stadion setzt, experimentiert Noel Gallagher konsequent weiter an seinem Sound zwischen introspektiven Alternative Rock mit hypnotischen Psych-Ausflügen. Dass er mit seinem neuen für 2023 angekündigten Album sein Soundspektrum nochmal erweitern könnte, deutet zumindest Leadsingle "Pretty Boy" an.

Darin schwebt Gallaghers Stimme zunächst über einer pumpenden Bassline, Synthies und zarten Akustikgitarren à la The Cure bevor der knapp fünfminütige Song ab der zweiten Hälfte zum Finale ansetzt und neben den LoFi-Beats dann auch E-Gitarren offenbart. Während er auf dem noch aktuellen Album "Who Built The Moon?" (2017) noch auf Songs wie "Black & White Sunshine" The Smiths Tribut zollte, holte Gallagher sich für den neuen Song den Ex-The-Smiths-Gitarristen und langjährigen Freund Johnny Marr dazu, der bei "Pretty Boy" wohl entscheidende Akzente setzen konnte. "Ein großes Lob an meinen besten Freund Johnny Marr, der es ['Pretty Boy'] besonders gemacht hat", so Gallagher zu der Zusammenarbeit.

"Pretty Boy" wurde in Gallaghers eigenem Studio, dem Lone Star Sound in London, als erster Song des neuen Albums aufgenommen. Dabei stand ihm neben Marr auch Paul "Strangeboy" Stacey als Co-Produzent zur Seite, der wohl auch ein Wörtchen in puncto Gitarre mitzusprechen hatte. 2014 attestierte Gallagher in einem Interview mit Musicradar Stacey nämlich "ein unglaubliches Ohr für Gitarrensounds" und nannte ihn "auch einen erstaunlichen Gitarristen".

Im Juni 2021 erschien noch das Best-of-Album "Back The Way We Came: Vol.1 (2011 - 2021)". Ein genauer Termin und weitere Details zum bislang namenlosen, vierten Studioalbum sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Video: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Pretty Boy"

Stream: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Pretty Boy"