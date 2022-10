Newsflash (Katatonia, Phoebe Bridgers, Killer Mike u.a.)

Foto: Ester Segarra

Neuigkeiten von Katatonia, Phoebe Bridgers, Killer Mike, Altin Gün, De Staat, King Tuff, White Reaper, Dehd und The Go! Team.

+++ Die Progressive-Metal-Band Katatonia hat ein neues Album bestätigt. Mit der Ankündigung von "Sky Void Of Stars", das am 20. Januar über Napalm erscheint, koppelten die Schweden auch die erste Single "Atrium" aus - inklusive einem melancholischen Musikvideo in Schwarz-Weiß-Optik. "Unser 12. Album ist eine dynamische Reise durch die lebendige Dunkelheit", beschreibt die Band das kommende Album. "Hier gibt es keine Sterne, nur heftigen Regen." Dennoch können Hörer:innen mehr erwarten als Triste Klanglandschaften, der Sound definiert sich nämlich aus einer experimentellen Vermischung aus Doom- und Death-Metal-Einflüssen. Die bisher letzte Veröffentlichung "Mnemosynean" erschien 2021. Zum Auftakt der Veröffentlichung geht die Band auf eine Tour durch Europa. Das Album kann schon vorbestellt werden.

Video: Katatonia - "Atrium"

Cover & Tracklist: Katatonia - "Sky Void Of Stars"

01. "Austerity"

02. "Colossal Shade"

03. "Opaline"

04. "Birds"

05. "Drab Moon"

06. "Author"

07. "Impermanence" (feat. Joel Ekelöf von Soen)

08. "Sclera"

09. "Atrium"

10. "No Beacon To Illuminate Our Fall"

11. "Absconder" (Bonus)

Live: Katatonia

25.01. Astra Kulturhaus – Berlin

26.01. Essigfabrik – Köln

27.01. LKA Longhorn – Stuttgart

01.02. Backstage Werk – München

16.02. Batschkapp – Frankfurt/Main

22.02. Gruenspan – Hamburg

+++ Phoebe Bridgers und Andrew Bird haben die gemeinsame Single "I Felt A Funeral, In My Brain" veröffentlicht. Der Song ist inspiriert von dem gleichnamigen Gedicht der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson. Bird kommentierte: "Ich bin auf dieses Gedicht von Emily Dickinson gestoßen und fand, dass es die anschaulichste Beschreibung einer inneren Welt ist, die mir je begegnet ist." Er nennt den Song auch als Inspiration für die Songs auf seinem neuesten Album "Inside Problems", das bereits im Juni erschien. Co-Sängerin Phoebe Bridgers hatte erst vergangene Woche angekündigt, dass sie im Dezember bei zwei Konzerten zum Tim-Burton-Klassiker "Nightmare Before Christmas" dem Charakter Sally ihre Stimme leihen wird.

Video: Andrew Bird & Phoebe Bridgers - "I Felt A Funeral, In My Brain"

+++ Killer Mike hat einen neuen Song geteilt. Die Single "Talk'n That Shit!" erscheint mit einem Musikvideo, in dem sich einige Organisationen vorstellen, die dem Run The Jewels-Rapper nahestehen. Darunter sind YouthBuild, Next Level Boys Academy und das New Georgia Project. Alle Organisationen setzen sich für Kinderrechte in den USA ein und möchten Kindern eine Zukunft bieten. Der Rapper fügte an: "Der Song ist selbsterklärend. Mit dem Video wollte ich die Freiheit und Schönheit zeigen, die darin liegt, trotz der ganzen Scheiße aufzutauchen." Sein letztes Solo-Album "R.A.P. Music" erschien 2012. Mit seinem Rap-Partner El-P kündigte das Duo Run The Jewels vor kurzem eine neues Remix-Album an.

Video: Killer Mike - "Talk'n That Shit!"

+++Altin Gün haben ihre neue Single "Leylim Ley" veröffentlicht. Frei übersetzt bedeutet der Titel so viel wie "La la la la la". Es ist einem unpolitschem Gedicht des türkischen Poeten Sabahattin Ali nachempfunden. Ihre Version präsentiert die Psych-Rock-Band im neuen türkischen Folklore-Gewand. Im nächsten Frühjahr soll auch ein neues Album der Niederländer:innen erscheinen, ab November sind sie auf Tour und schauen dabei auch für sieben Konzerte im deutschsprachigen Raum vorbei.

Video: Altin Gün - "Leylim Ley"

Live: Altin Gün

09.11. München - Tonhalle

11.11. Wien - Arena

12.11. Salzburg - Jazzit

20.04. Frankfurt - Zoom

21.04. Köln - Carlswerk

22.04. Hamburg - Fabrik

23.04. Berlin - Columbiahalle

+++ De Staat haben den neuen Song "Peace, Love & Profit" veröffentlicht. Es die nächste Veröffentlichung des Release-Projektes "'Red', 'Yellow' und 'Blue'". Der neue Song ist eine Anspielung auf die idealistischen Unternehmer:innen, die neben Frieden und Liebe vor allem auf den Profit aus sind. Sänger Torre Florim sagte zum Release: "Es ist ein zynischer Song darüber, wie manche Unternehmen immer dazu neigen, etwas Gutes in etwas Profitables zu verwandeln." Wie auch bei den vergangenen Veröffentlichungen mischte die Musik Andrew Scheps (unter anderem auch für Red Hot Chili Peppers und Metallica). Heute starten die Niederländer mit Biffy Clyro auf eine Tournee durch Europa. Karten gibt es unter anderem noch auf Eventim .

Video: De Staat - "Peace, Love & Profit"

Live: De Staat

27.10. Substage – Karlsruhe

28.10. Der Cult – Nürnberg

30.10. Hole44 – Berlin

02.11. Rockhaus – Salzburg

09.11. Arena – Wien

10.11. Strom – München

11.11. Resonanzwerk – Oberhausen

13.11. Plaza – Zürich

+++ King Tuff hat ein neues Album angekündigt. Die Platte mit dem Titel "Smalltown Stardust" erscheint am 27. Januar via Sub Pop. Zusätzlich koppelte der Garage-Singer/Songwriter die Leadsingle aus und beschrieb den Song als "Lied darüber, dass ich diesen kleinen Ort (Vermont) und seine seltsame Magie immer bei mir trage. Es ist ein Portal, auf das ich zugreifen kann, wenn ich Inspiration brauche". Das noch aktuelle Album "The Other" veröffentlichte Kyle Thomas unter seinem Künstlernamen King Tuff vor vier Jahren. Im Onlineshop kann die neue Platte schon vorbestellt werden.

Video: King Tuff - "Smalltown Stardust"

Cover & Tracklist: King Tuff - "Smalltown Stardust"

01. "Love Letters To Plants"

02. "How I Love"

03. "A Meditation"

04. "Portrait of God"

05. "Smalltown Stardust"

06. "Pebbles in a Stream"

07. "Tell Me"

08. "Rock River"

09. "The Bandits of Blue Sky"

10. "Always Find Me"

11. "The Wheel"

+++White Reaper haben ein neues Album angekündigt. "Asking For A Ride" erscheint am 27. Januar via Elektra und kann online vorbestellt werden. Mit der Albumankündigung veröffentlichen die Garage-Rocker außerdem ihre neue Single "Pages". Sänger Tony Esposito sagt über den gitarrenlastigen Song: "Es fühlt sich an als hätte 'Pages' auch auf einem unserer früheren Alben existieren können, es sind nur ein paar Akkorde und eine einfache Melodie, aber genau deswegen würde ich auch sagen, dass er ziemlich einzigartig im Vergleich zum Rest des Albums ist." 2019 war ihr bisher letztes Album "You Deserve Love" erschienen. Im nächsten Frühjahr geht das Quintett gemeinsam mit Militarie Gun, Malamarky, Taipei Houston und Narrow Head auf Tour durch Nordamerika, Deutschland-Termine gab die Band bislang noch nicht bekannt.

Video: White Reaper - "Pages"

Cover & Tracklist: White Reaper - "Asking For A Ride"

01. "Asking for a Ride"

02. "Bozo"

03. "Fog Machine"

04. "Getting into Trouble w/ the Boss"

05. "Funny Farm"

06. "Pink Slip"

07. "Heaven or Not"

08. "Crawlspace"

09. "Thorn"

10. "Pages"

+++Dehd kommen für zwei Shows nach Deutschland. Das Indierock-Trio aus Chicago hatte im Mai ihr hochgelobtes Album "Blue Skies" via Fat Possum veröffentlicht. Im Molotow Hamburg und beim Pitchfork Music Festival in Berlin habt ihr die Chance Dehd nun live zu sehen. Tickets für die Show in Hamburg gibt es bei Eventim, für das Pitchfork Festival werdet ihr auf der Seite des Festivals fündig.

+++ The Go! Team haben die neue Single "Look Away, Look Away" veröffentlicht. Die Vocals auf dem Song übernimmt "The Star Feminine Band" - eine westafrikanische Girlgroup. Die sieben Mädchen aus Benin wollen Frauen in dem westafrikanischen Land eine Stimme geben, da Frauen dort noch immer ein tristes Dasein am Rande der Gesellschaft führen müssen. The Go! Team hatten zuletzt ihr neues Album "Get Up Sequences Part Two" für Februar angekündigt, das sie selbst als "globalen Obstsalat" bezeichnen, aufgrund der Vielzahl von Kollaborationen mit internationalen Künstler:innen. "Get Up Sequences Part One" war bereits 2021 erschienen. Das neue Album kann online vorbestellt werden.

Video: The Go! Team - "Look Away, Look Away" (feat. The Star Feminine Band)