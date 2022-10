VISIONS empfiehlt: Gloomaar Festival 2022

Foto: Gloomaar Festival

Am 19. November finet sich beim Saarländer Gloomaar Festival wieder ein üppiges Line-up aus Post-Rock-, Post-Metal-, Doom- und Dark-Ambient-Größen ein. Darunter Szene-Lieblinge wie Neànder, Ef, Psychonaut und Dvne.

Bereits zum fünften Mal laden die Veranstalter des Gloomaar Festivals zu einem Abend voller Highlights aus Post-Rock, Post-Metal, Doom und Dark Ambient in die Neunkirchner Neue Gebläsehalle.

Das Festival hat sich längst einen Namen über die Grenzen Deutschlands hinweg gemacht und fährt deshalb auch in diesem Jahr wieder mit einem üppigen internationalen Line-up voller Genre-Schwergewichte und Szene-Lieblinge auf. Mit dabei sind die schwedische Post-Rock-Institution Ef, Prog-Metal-Durchstarter Dvne aus Schottland sowie Slow Crush, Psychonaut, Frayle, Solkyri und Neánder aus Berlin. Als besonderen Hingucker auf den Festivalplakaten konnte das Gloomaar in diesem Jahr Post-Rock/Post-Metal-Band We Lost The Sea aus Sydney verpflichten. Die Band existiert seit 2007 und ist erst seit dem Selbstmord ihres früheren Sängers 2013 als Instrumentalband unterwegs. Mit ihrem vierten Album "Triumph & Disaster" konnten sie 2019 sogar erstmals in den australischen Albumcharts landen.

Das Tagesfestival steigt am 19. November ab 15 Uhr. Karten für das Festival sind im Vorverkauf zum Preis von 39 Euro bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, unter der Tickethotline 0651 – 9790777 sowie online unter www.nk-kultur.de erhältlich.

Line-up: Gloomaar Festival 2022