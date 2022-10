10 Songs mit... Christin Nichols

Foto: Kay Ruhe

In unserer Rubrik "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute: Post-Punk-Singer/Songwriterin Christin Nichols über aktuelle weibliche Gitarrenbands aus dem Vereinigten Königreich zum Verlieben.

Die Beatles, die Stones, Joy Division, The Cure, Blur, Oasis, Libertines, Bloc Party - irre gute Musik, super Typen ohne Frage. Aber die letzte wirklich große Girl Power von dort, an die ich mich erinnern kann, sind die Spice Girls, All Saints und die Sugarbabes. Natürlich gab's da schon immer tolle Frauen, die tolle Musik gemacht haben, aber in den letzten Jahren, scheinen die FLINTA* endlich mal wieder ihre Gitarren aus dem Keller geholt zu haben, denn an der Female Front in Great Britain knallt es gewaltig! Hier sind meine Favourites:

01. Wet leg - "Chaise Longue"

Für mich die beste Band aus Großbritannien der letzten Jahre. Wie mühelos kann man bitte cool sein? Das ganze Album ist herausragend, live löst die Band das absolut ein.

02. Dry Cleaning - "Scrarchyard Lenyard"

Eine der spannendsten Bands die ich seit langem gehört habe. Sängerin Florence Shaws macht die Songs mit allem, was sie ist, unfassbar gut.

03. Drahla - "Stimulus For "Living"

Drahla kommen aus Leeds, der Stadt aus der auch meine Familie kommt. Das nächste mal, wenn ich dort bin, mache ich die drei ausfindig und trinke ein Bier mit ihnen.

04. Sprints - "How Does The Story Go?"

Wenn Karla Chubb singt... Nun, die Worte, die ich dafür gefunden habe, sind: Sie machen ihren Standpunkt klar - und das ziemlich stark. Ich liebe es.

05. Goat Girl - "Cracker Dool"

Ich ärgere mich sehr, diesen Song nicht selber geschrieben zu haben. Ich glaube so cool werde ich leider nie sein. Ein Meisterwerk.

06. Fenne Lily - "Alapathy"

Eine tolle Künstlerin, die Zwischentöne wie keine Zweite beherrscht. Beeindruckend.

07. Porridge Radio - "Back To The Radio"

Porridge Radio sind auch fantastisch! Ich habe die Band mal auf einer Autobahn-Raststätte getroffen, irgendwo im Nirgendwo - habe mich aber nicht getraut hallo zu sagen. Ich liebe ihre Texte.

08. Billy Nomates - "No"

Falls Billy Nomates das hier liest - was für ein genialer Name. "No" ist meine Hymne!

09. Anika - "Change"

Eine Ausnahmekünstlerin und liebe Freundin von mir. Unseren gemeinsamen Song "I See you" gibt's auf meinem Album "I'm Fine".

10. Christin Nichols - "Citalopram"

Sie ist zwar nur eine halbe Britin, aber das lass ich hier mal gelten. Christin Nichols soll wohl ganz cool sein, wenn sie nicht gerade ihr Steuererklärung machen muss oder anderweitig an ihre Grenzen kommt. "Citalopram" spricht mich irgendwie an. Jeder hat so seine Probleme, Christin Nichols anscheinend auch.

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Christin Nichols