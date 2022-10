Newsflash (Blink-182, King Gizzard & The Lizard Wizard, Cro-Mags u.a.)

Foto: Sophie McNeil

Neuigkeiten von Blink-182, King Gizzard & The Lizard Wizard, Cro-Mags, Fiona Apple, Ramones, Agnostic Front, Cloud Nothings, The Bobby Lees, Sparta, Daufødt und Rýr.

+++ Blink-182 haben ihre Social-Media-Kanäle bereinigt. Ohne weitere Erklärungen seitens der Band finden sich keine Posts mehr auf ihrer Instagram-Präsenz. Darüber hinaus ist die offizielle Homepage in einem Bearbeitungsmodus. Beim Aufrufen erscheint der freundliche Hinweis, zu einem späteren Zeitpunkt wieder reinzuschauen. Fans sind davon überzeugt, dass die Band demnächst neues Material veröffentlichen wird. Die Pop-Punks hatten zudem mehrere Twitter-Posts aus dem Jahre 2013 geteilt, die über Blink-182 im Jahre 2023 spekulieren. Ein Fan aus Peru bemerkte außerdem einen neuen Blink-182-Schriftzug auf einer Reklametafel. Auch in Manhatten wurden mehrere Poster gesichtet. Darauf steht geschrieben: "182 Industries – Your Future Is Cumming ... In The Blink Of An Eye." Der darauf gedruckte Internetlink onehundredeightytwo.com verweist auf die leere Homepage der Band. Im vergangenen Jahr hatte Frontmann Mark Hoppus seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und von seiner Heilung berichtet. In einem Interview mit demPeople-Magazin bestätigte Hoppus auch, er habe sich mit Tom Delonge ausgesprochen, nachdem der Gitarrist und Travis Barker ihn im Krankenhaus besucht hatten. Eine Reunion der Besetzung von 1998 - 2015 steht schon länger im Raum.

Tweet: Neuer Blink-182-Schriftzug in Peru</h3

If this ain’t saying something idk what else to tell you. #blink182 pic.twitter.com/IbAVhwqfC9 — JAKOBY (@Jakoby_182) October 8, 2022

Tweet: Blink-182 Plakate in New York

Interesting billboards popping up in major U.S. cities. ???? pic.twitter.com/Iy8Eupm6wY — blink-182 Italia (@blink182italia) October 8, 2022

+++ King Gizzard & The Lizard Wizard haben eine Europa-Tour bestätigt. Nachdem dieses Jahr schon drei Alben veröffentlicht wurden und noch zwei Alben ausstehen, kommen die australischen Psychrocker nach Europa. Durch die Morbus-Crohn-Erkrankung von Frontmann Stu Mackenzie hatte die Band mehrere Konzerte in diesem Jahr absagen müssen. Nun kehren die Alleskönner für 17 Konzerte nach Europa zurück. Darunter allerdings nur ein Deutschland-Termin in Wiesbaden. Vergangene Woche erschien schon "Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava" und schon morgen erscheint "Laminated Denim". Karten für die Tour sind ab dem 14. Oktober erhältlich.

Instagram-Post: King Gizzard & The Lizard Wizard kündigen Europatour an

Live: King Gizzard & The Lizard Wizard

03.03. Amsterdam - Gashouder

04.03. Tilburg - 013

13.03. Wien - Gasometer

16.03. Zürich - X-Tra

18.03. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Harley Flanagan hat kürzlich die vollständige Kontrolle über die Cro-Mags-Markenrechte erhalten. Nach der Auflösung 1993 spielten Sänger John Joseph und Schlagzeuger Mackie Jayson zunächst unter dem ursprünglichen Bandnamen einige Konzerte. Bassist Flanagan verklagte daraufhin die ehemaligen Mitglieder auf Namensrechtverletzung. Der Rechststreit wurde 2019 für beendet erklärt und die Parteien einigten sich auf eine Aufteilung des Namens. Joseph und Jayson durften noch einige Konzerte unter dem Namen Cro-Mags JM performen. Eine Zeit lang hielt diese Vereinbarung, bis Flanagan erneut Klage einreichte. Das Dou hatte ein Benefizkonzert am 23. April im Tompkins Square Park in New York gegeben und dieses als "Cro-Mags-Jam" betitelt. Auf die erneute Klage gab Joseph seine Ansprüche auf die Namen Cro-Mags und Cro-Mags-JM nun vollständig auf. Online bekundete Flanagan seinen Erfolg: "Wie ihr vielleicht schon vermutet habt, ist Cro-Mags JM nicht mehr da. 'Jemand' möchte euch glauben machen, dass dies einen eigenständige Entscheidung war. Aber in Wirklichkeit war es das Ergebnis eines Verstoßes gegen die Bedingungen des Rechtsstreites." Ein Statement von Joseph oder Jayson steht noch aus. Zuletzt bestätigte die Band um Flanagan, neue Musik zu produzieren. Die erste Hälfte des Albums wäre schon aufgenommen und die Nachfolgerplatte zu "2020" so gut wie fertig.

Facebook-Post: Statement zum Ende von Cro-Mags JM

+++ Fiona Apple hat einen neuen Song für die Serie "Der Herr der Ringe: Ringe der Macht" veröffentlicht. Die Singer/Songwriterin veröffentlichte den Song "Where The Shadows Lie" passend zum Staffelfinale der neuen Fantasy-Serie von Amazon. Der Text ist einem Gedicht von J.R.R. Tolkien aus den originalen "Herr der Ringe"-Büchern nachempfunden, bei der musikalischen Umsetzung wurde sie von Komponist Bear McCreary unterstützt. In den letzten Monaten coverte Apple regelmäßig Songs, zuletzt den Country-Hit "The Most Beautiful Girl In The World" von Charlie Rich. Ihr aktuelles Studioalbum "Fetch The Bolt Cutters" erschien im April 2020.

Stream: Fiona Apple - "Where The Shadows Lie"

+++ Der musikalische Nachlass des verstorbenen Ramones-Sänger Joey Ramone wurde für rund 10,3 Millionen Euro verkauft. Der Verkauf ist Teil einer viel größeren Partnerschaft im Wert von zwei Milliarden Dollar zwischen dem unabhängigen Verlag Primary Wave Music und der Investmentgesellschaft Brookfield Asset Management. Joey Ramones Bruder Mitchel Hyman verwaltete den Deal. Er äußerte sich wie folgt zum Verkauf: "Ich freue mich, Primary Wave als Partner für die Interessen meines Bruders an den Ramones zu begrüßen. Ich bin davon überzeugt, dass die Glaubwürdigkeit niemals gefährdet ist und sein Erbe in Ehren weitergeführt wird." Joey Ramone, geboren als Jeffrey Ross Hyman in Queens, war Mitautor einiger der bekanntesten Ramones-Songs – darunter "I Wanna Be Sedated", "Beat On The Brat" und "Rock 'n' Roll High School". Er starb am 15. April 2001 - nur einen Monat vor seinem 50. Geburtstag. Zuletzt wurde die Gitarre von dem ebenfalls verstorbenen Bandkollegen Johnny Ramone für knapp eine Million Dollar versteigert.

+++ Agnostic Front teilen ein Musikvideo zu "The Eliminator 2020". Das Video der Neuaufnahme ihres Hardcore-Klassikers "The Eliminator" vom 1986er Album "Cause For Alarm" entstand in Zusammenarbeit mit Todd Huber. Diese neue Version hatten sie gemeinsam mit dem Song "Toxic Shock" für eine Seven-Inch-Veröffentlichung in 2020 erneut aufgenommen. Sänger Roger Miret hatte erst 2021 eine Krebserkrankung überstanden, vor wenigen Tagen startete die Europatour der New-York-Hardcore-Veteranen, die sie gemeinsam mit Charger, Spiritworld und Last Hope auch für einige Daten nach Deutschland führt.

Video: Agnostic Front - "The Eliminator 2020"

Instagram Beitrag: Agnostic Front veröffentlichen Video zu "The Eliminator 2020"

Live: Agnostic Front

15.10. Köln - Essigfabrik

16.10. Berlin - SO36

18.10. Hamburg - Gruenspan

25.10. München - Backstage Werk

27.10. Münster - Sputnikhalle

29.10. Chemnitz - AJZ

+++ Cloud Nothings haben ein Live-Album herausrausgebracht. "Live At Red Palace" enthält Aufnahmen von einem Auftritt der Indierock-Band aus Washington D.C. aus dem Jahr 2012. Es kann via Bandcamp gestreamt oder als Vinyl gekauft werden. Im Juli hatten Cloud Nothings zuletzt eine Reissue zum zehnjährigen Jubiläum ihres Albums "Attack On Memory" für Januar angekündigt.

Instagram Post: Cloud Nothings veröffentlichen Live Album

+++ The Bobby Lees haben ein Video zu "Bellevue" veröffentlicht. In dem Video zum Titeltrack des neuen Albums suhlt sich Sängerin und Gitarristin der Garage-Punk-Band Sam Quartin gemeinsam mit einem Schwein im Dreck. "Bellevue" erschien vergangenen Freitag und kann via Bandcamp unter anderem in drei verschiedenen Vinyl-Ausführungen bestellt werden.

Video: The Bobby Lees - "Bellevue"

+++ Sparta haben einen neuen Song "Until The Kingdom Comes" vorgestellt. Die dritte Singleauskopplung aus dem kommenden selbstbetitelten Album "Sparta" wurde mit einem Musikvideo geteilt. Dieses baut thematisch auf der ersten Auskopplung "Mind Over Matter" auf. Inhaltlich verfolgen beide Videos einem Pärchen, das im Bonnie-&-Clyde-Stil durch Amerika tourt. Das Album erscheint am kommenden Freitag bei Dine Alone. Die Platte kann beim Label vorbestellt werden.

Video: Sparta - "Until The Kingdome Comes"

+++ Daufødt haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. Für ihr neues, am 23. September erschienenes Album "Aromaterapi" coverten die norwegischen Hardcore-Punks den Song "Religiøs Terror" von den ebenfalls norwegischen Hardcore-Pionieren Fader War. Das neue Video zeigt die Band im Studio bei den Aufnahmen des Tracks. Die Platte kann noch auf der Webseite von Label Fysisk Format bestellt werden.

Video: Daufødt - "Religiøs Terror"

+++ Die Berliner Post-Metal-Band Rýr hat den neuen Song "Transient" gestreamt. Der fast neunminütige Track ist die zweite Auskopplung ihres am 28. Oktober erscheinenden Albums mit dem selben Titel. Die Platte kann bei Label Golden Antenna vorbestellt werden. Die Single verspricht atmosphärische, rifflastige Longtracks mit Black-Metal-Anbindung. Das Album wurde von der Band in den Jahren 2020 und 2021 geschrieben und dann im September 2021 von Jan Oberg in den Hidden Planet Studios (The Ocean, Abest, Sun Worship) aufgenommen, der die Songs auch gemischt und gemastert hat. 2020 erschien ihr Debüt "Left Fallow". Passend zum neuen Release spielen Rýr Ende Oktober drei Clubshows.

Stream: Rýr- "Transient"

transient by rýr

Cover & Tracklist: Rýr- "Transient"

01. "Trajectory"

02. "Derisive"

03. "Alienated"

04. "Transient"

05. "Shattered"

Live: Rýr

20.10. Berlin - Schokoladen

28.10. Ilmenau - Baracke 5

29.10. Leipzig - Stö